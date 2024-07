video suggerito

Quanto valgono le vecchie cassette dei film Disney: su eBay una è arrivata a 9.000 euro Su TikTok sono diventati virali dei video in cui vengono mostrate le offerte eBay per i vecchi VHS Disney. In effetti sul portale di aste online ci sono esemplari in vendita a migliaia di euro. Fate attenzione: quei prezzi non sono il vero valore di mercato di questi oggetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il rituale è noto a tutti quelli che sono sono stati bambini prima dell’arrivo dei lettori Dvd. Si prende la custodia delle videocassetta dalla credenza o dall’armadio, magari si soffia sulla polvere, si apre la confezione di plastica dura e poi si infila il VHS nel videoregistratore. Dopo un paio di colpi, la televisione si accende e per circa un’ora e mezza si è dentro un’altra storia.

Se avete avuto un’infanzia tra gli anni ’80 e gli anni ’90 è probabile che buona parte dei vostri VHS fosse targata Disney. Partendo da questo background non è difficile immaginare perché un video pubblicato su TikTok in questi giorni sia diventato virale, raggiungendo quasi 2 milioni di persone. Nella clip, giusto pochi secondi, viene mostrato come il VHS de La Bella e la Bestia fosse in vendita su eBay per cifre che vanno dai 2.900 ai 28.000 euro. Uno dei modelli mostrati, in particolare, viene venduto a 9.000 euro.

Quanto costano davvero i vecchi VHS

Ormai siamo abituati. Il mercato del collezionismo ha portato oggetti inizialmente pensati per il mercato di massa a diventare rarità contese nelle aste a colpa di decine di migliaia di euro. Gli affari attorno alle carte Pokémon sono esplosi, una carta Magic è stata venduta per oltre due milioni di dollari e persino i cimeli di Silvio Berlusconi sono stati parecchio cercati dopo la sua morte. Un business che è diventato la fortuna di qualcuno: l’italiano Tomaso Freschi ci ha comprato casa con la sua collezione di Magic. Guardando il TikTok e confrontando i prezzi su eBay è venuto naturale pensare che anche le vecchie cassette Disney avessero seguito questo trend. Purtroppo non è così.

L’esempio del Re Leone e i mitomani di eBay

Secondo una vecchia regola del mercato, il prezzo lo fa chi compra. Prendiamo il caso del VHS sul Re Leone nella sua versione italiana. La maggior parte degli esemplari che di questo VHS che si trovano su eBay hanno un prezzo che oscilla tra i 5 e i 20 euro. Addirittura c’è una copia che costa 2 euro con 6,20 euro di spedizione. I prezzi più alti vengono toccati dalle edizioni ancora sigillate.

Tra le tante offerte poi c’è qualcuno che esagera, magari sperando di inforcare qualche pollo. C’è una copia aperta del Re Leone in vendita per 3.990 euro. Un’altra ancora aperta e con l’interno segnato a 1.100 euro. E ancora una in “buone condizioni” a 4.500 euro. Considerando i volumi di distribuzione di questi articoli, è molto improbabile che arriveranno mai a valer davvero così tanto per il mercato dei collezionisti. Vi conviene tenerle in casa, le storie e i ricordi che conservano valgono più della manciata di euro che potreste recuperare.

EBAY | Le offerte per il VHS del Re Leone