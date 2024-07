video suggerito

La scelta di Tomaso: “Ho comprato casa con le mie carte Magic, avevo un tesoro tra i miei album” Tomaso Freschi, classe 1987, spiega di aver deciso di vendere la sua collezione di carte Magic per acquistare una casa: “Quando collezionavo carte non volevo speculare sopra. Ero riuscito ad avere 80 album di carte tra cui la Black Lotus”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un sola copia al mondo. Nel giugno del 2023 l’azienda Wizards of the Coast ha deciso di mettere in vendita una nuova espansione del suo gioco di carte più famoso: Magic, The Gathering. Una nuova serie di carte basate sull’universo del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Tra le migliaia di carte distribuite c’era anche L’Unico Anello, una carta scritta completamente in elfico. Chi l’ha trovata è riuscita a venderla a Post Malon per oltre due milioni di dollari.

Tomaso Freschi ha 36 anni. È un consulente finanziario e vive a Piacenza. Nella sua collezione di carte Magic non c’erano tesori come L’Unico Anello ma il valore sommato tra tutte le carte doveva essere comunque abbastanza interessante per permettergli di acquistare una casa. Tomaso ha raccontato la sua storia al Corriere della Sera.

“All’inizio le usavo solo per giocare con gli amici”

Magic The Gathering è nato nel 1993. È un gioco di carte a tema fantasy. L’ingranaggio che ha innescato il collezionismo è il fatto che le carte non sono tutte uguali, alcune sono molto più rare di altre e ogni espansione ha le sue caratteristiche. Per ottenere le carte desiderate ci sono tre metodi: acquistare i pacchetti e confidare nella sorte, scambiarle con altri giocatori o acquistarle da un privato.

Tomaso ha raccontato che il suo primo approccio a Magic è stato uguale a quello di tanti bambini. “Le compravo in fumetteria per poi giocarci con i miei amici. Per cinque anni questo gioco ci ha tenuto compagnia. Il livello di competizione ci aveva messo nello condizioni di possedere carte sempre più rare e considerate più forti, in grado di poter vincere quelle dell’avversario”.

Crescendo però i mazzi Magic di Tomaso sono finiti nel cassetto, almeno per il liceo. Durante l’università Tomaso ha ripreso in mano Magic e ha continuato ad accumulare carte, questa volta giusto per collezionarle. “L’obiettivo era solo avere un’ottima collezione. Avevo 80 album di carte tra cui la Black Lotus”.

Una collezione che vale come una casa

Il valore delle carte dipende da tanti fattori. Conta la rarità, contano le condizioni della carta e conta soprattutto la domanda. Il valore di una carta può variare nel tempo anche di migliaia di euro, sia in positivo che in negativo. Il Black Lotus che ha citato Tomaso è una delle carte più rare del gioco ed è un simbolo per i collezionisti. Ne esistono varie versioni, la più rara è la versione Alpha. Un Black Lotus Alpha in condizioni perfette può valere oltre 800.000 dollari. Quello di Tomaso sembra essere una versione più economica, visto che il collezionista italiano spiega che valeva giusto 10.000 euro.

MAGIC | Una carta Black Lotus

Molti collezionisti invecchiano con i loro tesori, Tomaso invece nel 2019 ha deciso di investire tutta la sua collezione in altro: “Ero spinto dalla voglia di emanciparmi ed ero andato alla ricerca di una casa tutta per me. Ho così deciso di vendere in blocco tutta la mia collezione, proponendola a due società collezionistiche italiane”.