video suggerito

La patatina a forma di Pokémon diventa un caso: il Charizard fritto è stata venduto a un prezzo stellare Un ritrovamento fortuito che ha raggiunto il valore di 87.840 dollari: ecco la storia di Cheetozard, la patatina a forma di Pokémon che da anni fa impazzire il web. Il prezzo è alto ma è lontanissimo dai gadget Pokémon più costosi venduti nella storia recente del brand. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello delle aste e delle collezioni è un mondo in cui emergono oggetti davvero insoliti, venduti anche per migliaia di dollari. L’esempio più recente è "Cheetozard", una patatina di 7,6 centimetri che ricorda la forma di Charizard, il celebre Pokémon di tipo fuoco. È stata venduta per 87.840 dollari. Il nome deriva dal marchio della patatina in questione, ossia Cheetos, una tipologia di chips salate a base di mais e ricoperte da una caratteristica polvere di formaggio al gusto cheddar. Sono prodotte dalla Frito-Lay, un'azienda del gruppo PepsiCo, e sono particolarmente diffuse negli Stati Uniti. Non a caso, Cheetozard ha una storia tutta americana.

Dal ritrovamento all’asta: tutti i dettagli su Cheetozard

La patatina a forma di Charizard è stata scoperta tra il 2018 e il 2022 da 1st & Goal Collectibles, un negozio di oggetti da collezione in Georgia, Stati Uniti. La forma è naturale: la persona che ha trovato Cheetozard non è intervenuta per alterarla e renderla simile a Charizard. Nel 2024 è arrivata la popolarità sul web, tramite social media, fino ad arrivare all’asta a febbraio 2025. Offerta iniziale: 250 dollari.

Come riportato da People, ci sono state 60 offerte prima di arrivare alla proposta finale. Cheetozard è conservata dentro una confezione di sicurezza ricreata a immagine e somiglianza di una carta Pokémon. Ci sono anche delle info: Cheetozard ha 120 punti vita ed è l’evoluzione di Cheeteleon, in riferimento a Charmeleon, il secondo stadio evolutivo di Charmander.

Oggetti Pokémon venduti a cifre folli

Il mercato dei collezionabili legati al franchise Pokémon è ricco di pezzi rari che hanno raggiunto cifre impressionanti. Emblematico il caso della Carta Charizard olografica del Set Base del 1999, una delle carte più iconiche e ricercate, venduta su Catawiki per migliaia di euro, con casi che sono arrivati anche a 400.000 dollari. E infatti è anche pieno di truffe basate sulle carte. O nuove professioni, come quella dello youtuber Federic.

Oggi, tramite una veloce ricerca online, si possono trovare esemplari dal valore di 30.000 euro. Vale la pena menzionare anche Pikachu Illustrator, che è considerata una delle carte più rare al mondo. Risale al 1998 ed è stata venduta all’asta per quasi 200.000 dollari. Esiste anche la più grande collezione di oggetti Pokémon: nel 2022, una raccolta con oltre 20.000 articoli, tra cui carte, videogiochi e gadget, è stata messa all'asta con una stima fino a 340.000 euro.

Numeri che possono sembrare assurdi, ma che ribadiscono la potenza del marchio Pokémon tra gli appassionati di mostriciattoli tascabili. Per capire, Nel 2024, Pokémon ha raggiunto il primo posto tra i prodotti di maggior successo in Giappone. In generale parliamo di un franchise che riesce a coinvolgere bambini e adolescenti, senza rinunciare a un gran numero di fan adulti, che un po’ per nostalgia un po’ per il valore affettivo, restano fedeli al brand.