La carta più preziosa nella storia di Magic è stata venduta a Post Malone, il prezzo è altissimo Dopo settimane di mistero, l’uomo che ha trovato la carta Magic dell’Unico Anello è venuto allo scoperto. Brook Trafton ha venduto l’unico esemplare di questa carta al cantante Post Malone.

A cura di Valerio Berra

Il proprietario è venuto allo scoperto. E anche il suo acquirente. Nel 1993 Wizards of the Coast ha rilasciato il gioco di carte Magic: The Gathering. Ambientazione fantasy, creature magiche, stregonerie e trappole. Il gioco ha vissuto stagioni alterne, ha perso e riacquistato popolarità. A intervalli variabili sono state rilasciati nuove espansioni, fino ad arrivare all’ultima The Lord of the Rings: Tales of Middle-Earth. In questa espansione, dedicata tutta al Signore degli Anelli, è stata inserita anche un carta presente in una sola copia: una versione dell’Unico Anello scritta in elfico.

Poteva succedere qualsiasi cosa. La carta dell’Unico Anello non è stata distribuita con canali diversi da quelli usati per vendere le altre carte. È stata inserita in una delle bustine dell’espansione. Qualsiasi collezionista poteva trovarla. Ovviamente le ragioni dell’interesse che si è creato attorno a questa carta sono state di due tipi. Da una parte c’era il desiderio di trovarla, di vedere come era fatta, di avere fra le mani un pezzo unico nella storia di questo gioco. Dall’altra c’era tutto il valore economico: per la carta erano già arrivate offerte da milioni di dollari.

L’acquisto di Post Malone

A un certo punto è arrivata la notizia. Qualcuno aveva trovato la carta e l’aveva fatta gradare da PSA. Nota per chi vive fuori dai giri del collezionismo, per fortuna delle sue tasche. Il grading è un processo in cui delle agenzie riconosciute certificano l’originalità di un articolo, dalle carte da gioco ai fumetti, e le condizioni. Sono fondamentali nel mercato. Più le condizioni di un oggetto sono perfette, più ha valore. La carta dell’Unico Anello ha preso 9 su una scala di 10 punti.

Per diverse settimane il collezionista che ha avuto per le mani l’unico anello è rimasto nascosto. Poi è arrivata la rivelazione. Ad aver trovato questa carta è stato un uomo che si chiama Brook Trafton, 36 anni. Di lui non si sa molto. Su TikTok ha un profilo pubblico con solo quattro video. I primi due sono vecchi, uno di luglio del 2022 e uno di gennaio 2023. Si vede l’uomo che gioca con i filtri dell’app.

INSTAGRAM | Il video dell’acquisto dell’Unico Anello

Quelli interessanti sono gli ultimi due. In un video si vede Brook Trafton con le mani tremanti che tiene in mano una bustina di plastica con dentro la carta dell’Unico Anello appena trovata. Nell’altro invece c’è una sequenza di clip con cui racconta della vendita della carta al cantante Post Malone. L’importo non è noto ma si pensa sia superiore ai due milioni di dollari, una cifra paragonabile alle offerte arrivate da varie parti del mondo per questa carta. Post Malone è da tempo appassionato di Magic. Nel luglio del 2022 aveva speso 800.000 dollari per un'altra carta Magic: una Black Lotus firmata da suo illustratore.

Le parole di Brook Trafton

Nel post pubblicato su Instagram Trafton ha spiegato che la decisione di vendere la carta è arrivata appena dopo averla trovata: