Magic lancia l’Unico Anello, una carta da un solo esemplare che vale già 2 milioni di dollari Si tratta della carta Unico Anello, un pezzo unico di Magic The Gathering: Racconti della Terra di Mezzo, la nuova espansione tratta da Il Signore degli Anelli il cui lancio è previsto il prossimo 23 giugno.

A cura di Lorena Rao

Può una carta da gioco valere 2 milioni di dollari? Secondo gli appassionati di Magic The Gathering, il noto gioco di carte collezionabili di Wizard of the Coast, sì. La cifra si riferisce all'Unico Anello, un pezzo presente nei Racconti della Terra di Mezzo, nuova espansione di Magic ispirata all’opera di J.R.R. Tolkien in arrivo il prossimo 23 giugno. Questa carta è scritta in elfico, appartiene alla categoria Comandante e presenta "001/001" come numero serializzato. In altre parole, si tratta di un pezzo unico, che è possibile trovare solo nella versione inglese dei Collector's Booster. Ora su Amazon i pacchetti dove è possibile trovarla costano centinaia di dollari. Eppure non è questo a stupire, bensì l'asta spontanea sorta in questi giorni tra diversi collezionisti, pronti a proporre cifre stratosferiche a chiunque trovi l'Unico Anello.

Alla ricerca dell'Unico Anello di Magic

Tutto inizia da Dan Bock, un noto influencer e collezionista. Su uno dei principali gruppi Facebook dedicati alla compravendita di carte Magic, ha scritto di essere disposto a dare 100.000 dollari a colui o colei che troverà la carta dell’Unico Anello, a una condizione però: "non dovrai dire a nessuno di aver trovato l'Anello o postare sue fotografie prima di avermela venduta". La proposta del collezionista diventa in poco tempo virale, catturando l'attenzione di tante persone. Tra loro c'è Cassius Lee Marsh Sr, un giocatore dei Jacksonville Jaguars, una squadra della National Football League (NFL). Su Twitter scrivere di essere disposto a pagare 150.000 dollari e senza alcun vincolo, a differenza di Bock. "Se sei in grado di vendermi questa carta, il bottino è tuo".

A questo punto parte la guerra al rilancio. In seguito alla proposta di Marsh Sr, il negozio di giochi da tavolo Good Games Australia scrive su Facebook di poter pagare 250.000 dollari, a cui aggiunge un biglietto aereo per Sydney, per permettere la consegna della carta direttamente in negozio. Ma Marsh Sr. è deciso a non mollare: sui suoi canali social pubblica un video in cui offre 500.000 dollari.

Sembra finita, ma si aggiunge un nuovo compratore: Dave & Adam’s, un negozio di carte newyorkese, che afferma via Facebook di essere pronto a sborsare un milione di dollari per la carta Unico Anello, invitando la persona che la troverà a contattare il team tramite social network. Per quanto esorbitante, la proposta di Dave & Adam’s non è l’ultima: Gremio de Dragones, un negozio di carte di Valencia, è arrivato a proporre 2 milioni di dollari, più viaggio e alloggio in Spagna. Manca ancora qualche giorno prima del lancio di Magic The Gathering: Racconti della Terra di Mezzo, ma l’unicità della carta e la passione che contraddistingue la community di giocatori e collezionisti non esclude nuove offerte né nuovi compratori. Dave & Adam’s ha già annunciato che non risponderà a Gremio de Dragones, ma tutto è ancora in ballo. Intanto la carta Unico Anello, ancora prima dell'uscita, è già diventata storia.