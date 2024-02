La squadra perfetta del Fantasanremo: quali sono gli artisti che dovevi scegliere per vincere La formula magica di questo Fantasanremo è stata centrata solo da 30 utenti. Tutti loro sono arrivati al massimo del puntegggio che si poteva raggiungere in questa edizione: 2.395 punti. Per vincere è stato fondamentale mettere Angelina Mango come capitano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ultimi punteggi sono stati assegnati. Dopo la serata finale del Festival di Sanremo si è concluso anche il Fantasanremo, il fantasy game inventato da un gruppo di amici nel bar Papalina di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. Quest’anno il numero di squadre che hanno partecipato ha superato quota quattro milioni. Come raccontato in un’intervista a Fanpage.it, da un gioco tra amici ora il Fantasanremo è diventato un’azienda che riesce a dare lavoro ai suoi fondatori.

Le regole di quest’anno erano leggermente diverse dall’ultima edizione. Una piccola riforma che anticipa qualcosa di più. Dall’anno prossimo, quando Amadeus non sarà più alla guida del Festival di Sanremo l’intero sistema di gioco dovrebbe essere modificato. Nelle nuove regole è stata aggiunta una clausola: tutte le squadre che partecipano al FantaSanremo sono automaticamente iscritte al Campionato Mondiale. In questo modo è stato possibile capire quale è stata la combinazione migliore di artisti da scegliere per ottenere il maggior numero di punti.

La squadra che ha vinto al FantaSanremo

Come si può immaginare su 4,2 milioni di squadre non esiste un unico vincitore. Il trofeo della competizione è stato alzato da tutti gli utenti che hanno scelto una combinazione precisa di artisti in gara. Una formula magica azzeccata solo da 30 persone che sono riuscite a ottenere 2.395 punti, il massimo per questa edizione. La squadra perfetta era composta da:

Capitano : Angelina Mango

: Angelina Mango BigMama

La Sad

Dargen D’Amico

Il Tre

La scelta del Capitano è fondamentale: nella serata finale i bonus e i malus vengono raddoppiati. In questo modo Angelina Mango è riuscita a portare a casa un totale di 620 punti, BigMama 414 punti, La Sad 486 punti, Dargen D’Amico 460 punti e Il Tre 415 punti. Senza contare il raddoppio per la finale, i La Sad con le loro esibizione di Autodistruttivo sono quelli che hanno totalizzato il maggior numero di punti al Fantasanremo fra tutti gli artisti in gara.

I cinque artisti che compongono questa squadra sono anche i cinque artisti che hanno ricevuto più punti in tutto il Fantasanremo. Alcuni di loro come BigMama o La Sad si sono dovuti impegnare per ottenere i bonus. Tra quelli accumulati c’è il twerk, diversi frutti di borsette in mezzo alla platea, performance concluse sdraiandosi a terra, baci a persone del pubblico, scapezzolate di varia natura e baffi disegnati sui propri manifesti.

Ad Angelina Mango invece è bastato fare incetta di premi in finale, quando i punti per i Capitani erano raddoppiati. Vincendo il Festival di Sanremo la cantante ha portato a casa 100 punti, altri 25 per il premio della stampa intitolato a Lucia Dalla, ancora 25 per la miglior composizione musicale e poi 20 per la standing ovation del pubblico dell’Ariston. Nemmeno un piccolo malus come “Caduta durante l’esibizione” è riuscito a fermare la sua scalata.