Sanremo 2024: Loredana Bertè vince il premio Mia Martini, Angelina Mango il premio Lucio Dalla Sono stati annunciati i premi della Sala Stampa al Festival di Sanremo 2024: a Loredana Bertè il premio Mia Martini, ad Angelina Mango il premio Lucio Dalla.

A cura di Vincenzo Nasto

Loredana Bertè, Angelina Mango

Sono stati annunciati i premi della Sala Stampa al Festival di Sanremo 2024: il premio Mia Martini è stato assegnato a Loredana Bertè per la sua canzone Pazza con 54 voti. Al secondo posto si classifica Fiorella Mannoia e al terzo posto Diodato con 15. Un riconoscimento annunciato sin dai primi giorni, essendo stata lei la più votata dei giornalisti nella prima serata del Festival, in cui hanno votato le due sala stampa. Un rapporto che si è costruito anche attraverso le conferenze stampa e le interviste nei giorni sanremesi, come quando ha prima confessato di voler vincere il Festival di Sanremo per dedicarlo a sua sorella Mia Martini. Durante la stessa intervista, aveva confessato di voler partecipare all'Eurovision, che si terrà a Malmo, in Svezia, dove risiede il suo ex marito: "Votate per me, io vorrei andare all'Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita".

Angelina Mango ha vinto il premio Lucio Dalla a Sanremo 2024

Nel frattempo, è stata anche annunciato il premio della Sala Stampa Lucio Dalla: ad aggiudicarselo è stato Angelina Mango con La Noia. La cantante si è classificata al primo posto, ottenendo 22 voti, mentre alle sue spalle si sono classificate Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, entrambe a 18 voti. La giovane cantante lucana, tra le favorite del Festival, vince al suo esordio sanremese il premio, coronando un percorso sinora perfetto e che potrebbe coronarsi con la vittoria finale. Lo scorso anno il premio era andatoa Colapesce Dimartino, con la canzone Splash.

Adesso bisognerà attendere il vincitore di Sanremo 2024, tra Geolier e Angelina Mango

Adesso si attende di conoscere solo chi si aggiudicherà la vittoria finale del Festival, dopo la quarta serata del Festival, quello delle cover, che ha visto nelle prime due posizioni Geolier e Angelina Mango. Proprio i due giovani protagonisti, all'esordio al Festival di Sanremo 2024, potrebbero sorprendere gli altri 28 concorrenti, aggiudicandosi prima un posto nella Top 5 finale, per poi puntare alla vittoria finale.