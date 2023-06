Volano le aste per i gadget di Berlusconi: su eBay autografi in vendita a 1.200 euro Nelle ultime ore il sito di aste eBay si è riempito di annunci con i gadget di Silvio Berlusconi. Si trovano già in vendita persino i giornali cartacei di oggi che ricordano la vita dell’ex Presidente del Consiglio.

Cd di Silvio Berlusconi, rarissimo sigillato. Autografo di Silvio Berlusconi. Spilla di Forza Italia e libro autografato di Berlusconi. Ma anche lei, la calcolatrice blu in grado di convertire lire in euro arrivata nelle case degli italiani nel 2001 prima dell’arrivo della nuova moneta. Dopo la morte di Silvio Berlusconi il portale di aste online eBay è già pieno dei gadget distribuiti nel corso degli anni dall'ex presidente del Consiglio, soprattutto nell’era in cui per dimostrare di essere stati in un posto non bastava un selfie. E molti di questi annunci sono segnati dalla dicitura “Nuova Inserzione”. Mentre scrivevamo questo articolo sono comparse anche le copie dei giornali cartacei di oggi con le prime pagine dedicate a Berlusconi.

I gadget più costosi

Facendo una ricerca per categorie, il pezzo più costoso in vendita è un arazzo attribuito all’artista Alighiero Boetti in cui il nome Silvio Berlusconi viene incasellato in una grigia 4×4. Prezzo di partenza: 6.000 euro. Anche qui tutto è bollato "Nuova Inserzione". Ma c’è anche altro. Gli articoli più interessanti sono quelli in cui c’è qualche segno del passaggio dell’ex Presidente del Consiglio. Ad esempio un orologio Zenith in Oro del 1993 firmato dietro la cassa da Silvio Berlusconi. La firma assomiglia a quella di Berlusconi ma non è chiara la storia di questo oggetto e nemmeno come sia stata incisa.

Le campagne elettorali

Per 1.800 euro si può portare a casa una musicassetta del 1994 con l’inno di Forza Italia. La musicassetta è sigillata. Nel mondo del collezionismo gli articoli che hanno più valore sono quelli che non sono mai stati aperti. Leggendo sul retro della cassetta si può risalire alla sua provenienza: “Carlo Colliva, candidato al Senato. Quando il nuovo nasce dall’esperienza e dalla capacità di risolvere i problemi”.

Un riscontro per questo nome lo troviamo nelle elezioni del 1994, quando Carlo Colliva si era candidato per il Senato al collegio elettorale di La Spezia per il Polo delle Libertà (Forza Italia e Lega Nord). Perse con il 24% contro Giovanni Lorenzo Forcieri che rappresentava la coalizione dei progressisti guidati da Achille Ochetto. Sempre della saga sulle campagne elettorali non mancano le carte da gioco di Forza Italia. Un mazzo di promozione elettorale che esordisce con “La sinistra dice che tutto va male, lasciamola perdere”.

Impressionante il numero di spille di Forza Italia, un simbolo spesso appuntato alle giacche di Silvio Berlusconi. Probabilmente questi oggetti venivano regalati ai congressi del partito o al massimo acquistati per poche lire o pochi euro (dopo la rifondazione). Ora due spille del 1994, anno della discesa in campo, si vendono per 700 euro. Una singola spilla attribuita al momento della fondazione di Forza Italia arriva a 500 euro. Un manifesto elettorale invece “Vota Silvio Berlusconi per un nuovo miracolo italiano” arriva a 500 euro. C’è anche chi vende una cartolina con un autografo e la dedica “Viva la libertà” per 1.250 euro.

I ricordi della vita privata

Tra le nuove inserzioni dobbiamo segnalare anche il Cd attribuito a Silvio Berlusconi intitolato Napoli nel Cuore. Dalle informazioni di vendita sembra che il Cd sia stata pubblicato nel 1952, anno in cui in effetti il futuro leader di Forza Italia si esibiva come cantante sulle navi da crociera. Anche la foto di copertina è credibile: è una versione a colori di una foto di quel periodo in cui Berlusconi viene ritratto mentre canta al microfono. Il cd è stato stampato nel 2006 e contiene una serie di canzoni composte insieme al cantante Mariano Apicella.