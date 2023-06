Come sta Silvio Berlusconi dopo la terza notte di ricovero all’ospedale San Raffaele Terza notte di ricovero al San Raffaele per l’ex premier Silvio Berlusconi, che si trova in ospedale per i accertamenti programmati per la sua “patologia ematologica”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele per controlli. Nella giornata di ieri non sono stati diffusi bollettini medici sulle sue condizioni di salute, ma quello che si sa con certezza è che l'ex premier al momento non si trova in terapia intensiva, ma in un reparto di degenza ordinaria, nel padiglione Q, per accertamenti legati alla sua malattia, una leucemia mielomonocitica cronica.

Sono filtrate nelle prime ore del mattino alcuni aggiornamenti sullo stato di salute del leader azzurro: secondo quanto si apprende ha trascorso una notte tranquilla. Il Cavaliere è ricoverato dallo scorso 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti legati alla patologia di cui soffre da circa due anni. Per lui questa è stata quindi la terza notte consecutiva passata nella struttura milanese, dove era stato già ricoverato a lungo, in tutto un mese e mezzo, prima in rianimazione e poi in un reparto ordinario, per curare un'infezione polmonare. Era stato poi dimesso il 19 maggio. Nel nosocomio Berlusconi è ritornato autonomamente nella giornata di venerdì, e sarebbe lucido e pienamente cosciente. Per il momento non ci sono notizie in merito a possibili dimissioni.

Cosa dice l'ultimo bollettino

Secondo il bollettino diffuso lo scorso 9 giugno, a firma dei medici Zangrillo e Ciceri, "Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme". Si tratterebbe insomma di accertamenti già previsti, e non ci sarebbe dunque alcun peggioramento preoccupante delle condizioni di salute del Cavaliere.

Le visite al San Raffaele

Anche nella giornata di ieri il fratello del leader di Forza Italia, Paolo Berlusconi si è recato in visita al San Raffaele, e successivamente anche i figli Marina e Piersilvio sono stati visti entrare nella struttura.