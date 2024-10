video suggerito

Anche Disney+ alza i prezzi degli abbonamenti: quanto costano ora e come sono cambiati Esattamente come Netflix, anche Disney+ ha deciso di alzare il costo dei suoi abbonamenti. Gli aumenti riguardano tutti i piani, tranne quello Standard senza pubblicità. Rispetto al lancio in Italia nel 2020, il prezzo dell'abbonamento si è alzato di circa il 50%.

A cura di Valerio Berra

Disney+ ha cambiato anche in Italia il costo dei suoi abbonamenti. I prezzi ora sono aumentati, anche se un pano rimane invariato. Il primo cambio di rotta era stato registrato a luglio, quando la piattaforma di streaming creata da Disney ha scelto di seguire la strada di Netflix. Niente più abbonamenti condivisi: per potersi connettere bisogna far parte dello stesso nucleo familiare. Ora un passo in avanti: sempre come Netflix, anche Disney+ ora alza gli abbonamenti.

Il passaggio non è banale. Il piano Standard con Pubblicità, quello con pubblicità, resta fisso al 5,99 euro al mese. Il piano Standard e il piano Premium in invece si alzano. Il piano Standard cresce di un euro al mese e di dieci euro nella soluzione annuale: ora costa 9,99 euro al mese e 99,90 euro all’anno. Il piano Premium invece aumenterà di 2 euro nella soluzione mensile e di 20 euro in quella annuale. Ora costa 13,99 euro al mese e 139,90 euro all’anno.

Quanto costava Disney+ quando è arrivata in Italia

Sono quattro anni che Disney+ è sbarcata in Italia. Il giorno zero è stato il 24 marzo del 2020, timing cinico visto che eravamo nei mesi più duri della pandemia di Covid-19, quelli in cui in tutto il Paese era vietato uscire di casa se non per motivi essenziali. Ai tempi esisteva un’offerta di pre-lancio a 59,99 euro all’anno. Costo mensile quindi: 4,99 euro. Il 24 marzo, giorno del lancio, i prezzi correnti si sono alzati, anche se di poco: 69,99 euro all’anno o 6,99 euro al mese.

L'incremento del prezzo, prendendo come riferimento solo il piano Standard, è stato deciso quindi. Anche senza tenere in conto l'offerta del pre- lancio parliamo di una crescita di quasi il 50% rispetto al prezzo iniziale. L'impatto è stato minore per il piano Standard con pubblicità che però, ovviamente, ha introdotto una fonte di monetizzazione in più per la piattoforma.