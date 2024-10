video suggerito

Netflix alza i prezzi di tutti i piani: quanto costeranno gli abbonamenti Netflix ha aumentato il prezzo degli abbonamenti per tutti i suoi piani. Gli aumenti potrebbero portare anche a un costo annuale maggiorato di 24 euro. Qui vediamo in dettaglio come cambia ogni piano con le nuove indicazioni di Netflix.

È ufficiale: gli abbonamenti Netflix costano di più. Erano già stati annunciati nella lettera trimestrale agli investitori, ma oggi, 18 ottobre, gli aumenti di prezzo sugli abbonamenti per guardare Netflix diventano effettivi e riguardano tutti gli abbonati, quelli attuali e quelli futuri. La piattaforma di streaming a pagamento tra le più utilizzate nel mondo ha deciso di aumentare il costo di tutti i piani previsti per i propri utenti: Standard con pubblicità, Standard senza pubblicità e Premium. Vediamo nel dettaglio di quanto aumenteranno gli abbonamenti Netflix. In passato la piattaforma era già intervenuta sui piani di abbonamento introducendo il concetto di Nucleo Domestico.

Qual è il nuovo prezzo degli abbonamenti Netflix

I prezzi sugli abbonamenti aumenteranno di pochi euro al mese in base al piano acquistato. Nello specifico, l'aumento di prezzo menoo rilevante è quello del piano Standard senza pubblicità: passerà da un costo di 12,99 a 13,99 euro al mese, con una differenza di 1 euro al mese, quindi 12 euro in più a fine anno. Con questo piano la piattaforma può essere utilizzata da due dispositivi.

Segue il piano Standard con pubblicità. Si tratta dell'opzione che permette l'utilizzo a due dispositivi, ma con l'inserzione di pubblicità. Una novità introdotta da Netflix a novembre 2022. Chi sceglie questo piano non pagherà più 5,49, ma 6,99 euro al mese. Ovvero una differenza mensile di 1,50 euro, per un aumento annuale di 18 euro.

Quale piano Netflix costa di più

Gli aumenti di prezzo più rilevanti interessano infine il piano Premium. L'aumento è infatti di 2 euro al mese, non più 17,99 ma 19,99 euro, per un aumento totale nei 12 mesi di 24 euro. Questa opzione, rispetto alle precedenti, offre una risoluzione migliore (non più Full HD, ma Ultra HD) e un audio più potente. Inoltre, con questo piano Netflix può essere utilizzato su 4 dispostivi, e su 6 saranno consentiti i download.

Per tutti i tre piani, si dovrà inoltre aggiungere il costo dell'utente extra, pari a 4,99 euro l'uno: le due opzioni Standard prevedono entrambi l'aggiunta al massimo di un utente extra, mentre in quella Premium il numero sale a due. I nuovi utenti compreranno il piano da loro scelto con il prezzo già aumentato (quelli che vi abbiamo appena indicato) a partire dal 18 ottobre, mentre gli utenti che avevano già Netflix inizieranno a pagare di più a partire dal 19 ottobre, man mano che scatteranno i nuovi abbonamenti.

