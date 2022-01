Anche TikTok sta testando gli abbonamenti a pagamento Secondo alcuni esponenti della stampa di settore, il programma di abbonamento di TikTok potrebbe ispirarsi al Super Follow inaugurato di recente da Twitter. Ecco i dettagli.

A cura di Lorena Rao

TikTok sta testando gli abbonamenti a pagamento da inserire nella piattaforma. I dettagli in merito sono ancora pochi: un portavoce si è limitato a dichiarare che l'azienda "pensa sempre a nuovi modi per donare valore alla nostra community e arricchire l'esperienza di TikTok", ma non ha aggiunto altro in relazione agli abbonamenti.

Secondo alcuni esponenti della stampa di settore, il programma di abbonamento di TikTok potrebbe ispirarsi al Super Follow inaugurato di recente da Twitter. Ciò vorrebbe dire che non tutti i contenuti del content creator a cui si è abbonati saranno protetti da paywall. Si tratta però di supposizioni. Intanto, anche Instagram sta testando gli abbonamenti con alcuni influencer statunitensi, per lo più sportivi, come la cestista degli Oregon Ducks, Sedona Prince. A differenza di TikTok, in questo caso i dettagli sono ben noti: la quota mensile per iscriversi va dai 0,99 ai 99,99 dollari, a seconda della scelta del creator. In cambio gli abbonati avranno badge, live, storie ed altri contenuti in esclusiva. Pure OnlyFans si inserisce in questa scia di sperimentazioni.

Tra i programmi a pagamento, quello degli abbonamenti non è l'unico a cui sta lavorando TikTok: lo scorso ottobre il social network ha dato il via ai test per le mance. Questa nuova features permette ai fan di esprimere il loro gradimento durante le live streaming, con mance che vanno dagli 1 ai 15 dollari. Queste iniziative fanno parte di un più ampio piano di monetizzazione attuato da TikTok. Del resto, la piattaforma cattura sempre più l'attenzione delle aziende: grossi marchi, come Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s, investono sempre di più sui tiktoker, con cifre che vanno dai 100mila ai 250mila dollari per la sponsorizzazione di un singolo post. Non a caso il fatturato totale dei 7 tiktoker più pagati del 2021 è aumentato del 200% rispetto al 2020. Tra le altre aziende che puntano su TikTok è il caso di citare anche Netflix, che ha da poco inaugurato Hype House, reality show con 16 tiktoker come partecipanti.