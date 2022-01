Chi sono i tiktoker che partecipano al reality show di Netflix Hype House La serie consta di otto episodi ed ha esordito per la prima volta sulla piattaforma la scorso 7 gennaio, mettendo al centro le complicate relazioni delle 16 star del social network cinese. Ecco chi sono.

A cura di Lorena Rao

Nell'aprile 2021, Netflix ha annunciato una nuova serie reality per scoprire i retroscena degli abitanti di Hype House, il collettivo di celebrità di TikTok. L'ambientazione è una villa di 5 milioni di dollari nell'area di Los Angeles. Uno spaccato di vita quotidiana (e lussuosa) per conoscere le abitudini di alcuni dei tiktoker più seguiti. La serie consta di otto episodi ed ha esordito per la prima volta sulla piattaforma la scorso 7 gennaio, mettendo al centro le complicate relazioni delle 16 star del social network cinese. Di seguito l'elenco di tutti i partecipanti di Hype House:

Thomas Petrou (@petroutv)

Chase "Lil Huddy" Hudson (@lilhuddy)

Alex Warren (@alexwaarren)

Kouvr Annon (@kouvr)

Nikita Dragun (@nikitadragun)

Jack Wright (@jack.wright)

James Wright (@jameswrightt)

Mia Hayward (@miahayward)

Vinnie Hacker (@vhackerr)

Larri "Larray" Merritt (@larrayeeee)

Connor Yates (@paperyates)

Sienna Mae Gomez (@siennamaegomezz)

Ryland Storms (@rylandstormss)

Nick Austin (@nickaustinn)

Calvin Goldby (@calvingoldby)

Michael Sanzone (@sanzone)

Niente Charli e Dixie D'Amelio né Addison Rae: i tiktoker più pagati e richiesti dagli sponsor non sono presenti tra gli ospiti di Hype House, nonostante lo stretto legame che vi è tra loro e il collettivo. Al momento, le sorelle D'Amelio sono impegnate in altre attività extra TikTok, tra cui un proprio show televisivo in onda su Hulu e intitolato The D'Amelio Show, confermato tra l'altro per una seconda stagione.

Tornando ai partecipanti della serie reality di Netflix, vi sono i quattro co-fondatori di Hype House (Thomas Petrou, Chase Hudson, Alex Warren e Mia Hayward), più altre personalità che, singolarmente, superano tranquillamente i 3 milioni di followers. Un gruppo di under-25 che, grazie all'operato su TikTok (e non solo), rappresenta una nuova categoria di celebrità per il pubblico di giovanissimi. È ancora presto per poter parlare del successo di Hype House, visti i pochi giorni passati dall'esordio su Netflix, tuttavia l'iniziativa dimostra la diffusione crescente di TikTok soprattutto tra le fasce più giovani di utenti.