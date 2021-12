Cos’è The Forest, il videogioco che sta spopolando sul web (anche su TikTok) Le clip con l’hashtag #theforest contano oltre 434 milioni di visualizzazioni. Numeri non da poco per un gioco uscito solo su PC. Di seguito tutti i dettagli sul survival horror di Endnight Games.

A cura di Lorena Rao

Capita ancora che un videogioco acquisisca particolare successo anni dopo il lancio. È successo ad Among Us di InnerSloth e a Rust di Facepunch Studio. Entrambi i titoli, sviluppati da piccoli team, sono stati pubblicati nel 2018 ma sono divenuti incredibilmente noti solo tra il 2020 e il 2021. Lo stesso destino sembra aver colpito The Forest, survival horror creato dal piccolo team canadese indipendente Endnight Games. Pubblicato nel 2018, il titolo ha ottenuto larga popolarità tra il pubblico a partire dal 2020. Su TikTok, le clip con l'hashtag #theforest contano oltre 434 milioni di visualizzazioni. Numeri non da poco per un gioco uscito solo su PC. La maggior parte dei tiktok sono meme dedicati agli aspetti più peculiari di The Forest, che getta chi gioca all'interno di un mondo aperto popolato da mutanti cannibali. Un mix tra sopravvivenza, crafting, combattimenti e un'importante componente narrativa, inserito in un'atmosfera dalle tinte horror, da vivere in single-player o in cooperativa online.

Recentemente il titolo è tornato alla ribalta perché l'uscita del sequel Sons of The Forest, attesa per il 2021, è slittata a maggio 2022. "Speravamo di lanciare il gioco quest'anno, ma abbiamo bisogno di più tempo", affermava a fine ottobre scorso il team di sviluppo sul proprio account Twitter. Parole che celano l'impatto che la pandemia ha avuto sullo sviluppo videoludico, problematico soprattutto per i piccoli team, come quello di Endnight Games, composto da sole quattro persone. Una situazione già vista con InnerSloth alle prese con le versioni console di Among Us durante il primo lockdown.

Su Twitter, l'ultima comunicazione da parte del team indipendente risale al 30 novembre scorso, giorno in cui è stato rilasciato un nuovo trailer di Sons of The Forest in accoppiata con il reveal della data d'uscita, riportata sopra. Intanto, per chi volesse recuperare il primo The Forest, è disponibile su Steam, in forte sconto fino al 5 gennaio.