Perché mille artisti hanno appena pubblicato un album silenzioso: tutte le canzoni sono mute

A cura di Elisabetta Rosso

Il silenzio è l’ultima arma di chi non ha più voce, recita un vecchio adagio. Non stupisce quindi che sulle piattaforme sia stato pubblicato da un gruppo di 1000 musicisti un "album silenzioso". Il disco è una protesta contro il governo britannico che vorrebbe consentire agli sviluppatori e alle aziende di utilizzare il materiale protetto da copyright per addestrare l'intelligenza artificiale. Con la nuova legge in realtà gli artisti avrebbero la possibilità di negare i diritti, eppure potrebbe essere molto difficile notificare a migliaia di fornitori il proprio dissenso, dovrebbero infatti rintracciare e chiedere esplicitamente di non utilizzare il loro materiale e monitorare i processi in lungo e in largo sul web.

L'album "Is This What We Want?" è solo l'ultima mossa per accendere i riflettori sul tema. Anche Paul McCartney si è schierato contro lo proposta, mette in pericolo, secondo lui, "la creatività e gli artisti. Temo che il risultato sarà un mondo selvaggio in cui il copyright degli artisti non sia adeguatamente protetto", ha spiegato McCartney. "Il risultato è che giovani ragazzi e ragazze scriveranno belle canzoni che non saranno più loro e chiunque gliele potrà strappare via".

L'album silenzioso pubblicato dagli artisti per protesta

L'album silenzioso è stato supportato da artisti internazionali come Kate Bush, Imogen Heap, Annie Lennox, Damon Albarn, Billy Ocean, The Clash, Mystery Jets, Riz Ahmed, Tori Amos e Hans Zimmer. Gli artisti hanno caricato le registrazioni di studi e palchi vuoti, una rappresentazione simbolica di quello che credono sarà l'impatto delle modifiche previste dalla legge sul copyright.

I titoli delle 12 tracce compongono un messaggio: "Il governo britannico non deve legalizzare il furto di musica a vantaggio delle aziende di intelligenza artificiale". Ed Newton-Rex, compositore e mente del progetto, ha spiegato a Tech Crunch che gli artisti si trovano in una situazione difficile, "per decenni ci è stato detto di condividere il nostro lavoro online perché è positivo per farsi conoscere. Ma ora le aziende di intelligenza artificiale e, incredibilmente, i governi, si stanno voltando e ci dicono, ‘Beh, mettilo online gratuitamente… Quindi ora diversi artisti stanno semplicemente smettendo di creare e condividere il loro lavoro."

È quasi impossibile tutelarsi. Non esiste un metodo per tracciare quale materiale è stato utilizzato per addestrare un modello di intelligenza artificiale. "Questo significa semplicemente dare il 90% o 95% del lavoro delle persone alle aziende di intelligenza artificiale. Questo è indubbio", ha aggiunto Newton-Rex.

La cantautrice Naomi Kimpenu ha aggiunto: "Non possiamo essere abbandonati dal governo e permettere che il nostro lavoro venga rubato per il profitto delle grandi aziende tecnologiche". L'album verrà distribuito su tutte le piattaforme musicali a partire da oggi, martedì 25 febbraio. Tutte le donazioni o i proventi derivanti dalla sua riproduzione andranno all'ente benefico Help Musicians.