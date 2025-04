video suggerito

Perché il tuo smartphone Android potrebbe spegnersi in tre giorni, se non lo sblocchi LA nuova funzione è stata annunciata dal blog 9to5google. Dovrebbe arrivare con i prossimi aggiornamenti del sistema operativo Android. L'obiettivo è quello di rendere più sicuro il dispositivo, soprattutto quando si trova lontano dal suo proprietario.

A cura di Valerio Berra

Tre giorni per sbloccare il telefono, poi sarà possibile accedere allo smartphone solo utilizzando il codice PIN. Il blog 9to5Google ha svelato una funzione prevista per i prossimi aggiornamenti di Android. Il sistema operativo per dispositivi mobili creato da Google al momento occupa il 46% delle quote del mercato dei sistemi operativi, considerando anche i pc. Windows è fermo al 25% mentre iOS al 18%. Dati: StatCounter.

Secondo 9to5Google il prossimo aggiornamento introdurrà un’opzione dedicata alla sicurezza. Una volta completato l’upgrade, i telefoni che montano sistemi operativi Android dovrebbero spegnersi e riaccendersi quando rimarranno bloccati per tre giorni consecutivi.

In questo modo non basterà più uno sblocco normale per guardare lo smartphone ma sarà necessario inserire di nuovo il codice PIN, esattamente come succede quando ci capita (ormai sempre meno) di spegnere e riaccendere il nostro smartphone. Una funzione simile è già stata introdotta negli iPhone: si chiama Inactivity Reboot.

Quando verrà implementata la nuova funzione

Al momento non ci sono ancora notizie certe sull’arrivo di questa funzione. L’obiettivo in ogni caso dovrebbe essere quello di rendere più sicuro il dispositivo. Se uno smartphone rimane inattivo per tre giorni vuol dire infatti che tendenzialmente non si trova vicino al suo proprietario.

Uno sblocco completo, esattamente come a volte avviene dopo gli aggiornamenti del sistema operativo, può aumentare il livello di sicurezza necessario per accedere. 9to5Google ha chiarito in ogni caso che il nuovo aggiornamento non porterà lo smartphone ad eseguire un ripristino dei dati di fabbrica. Tutte le informazioni contenuto all'interno del telefono resteranno comunque protette e a disposizione dell'utente.