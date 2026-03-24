Android Auto non funziona: chi ha un telefono Samsung o Pixel non riesce a connettersi

Nelle ultime ore diversi utenti Android stanno scrivendo su Reddit che ci sono problemi con Android Auto, il sistema che permette di usare il proprio smartphone per avviare diversi servizi nella nostra auto: dal pannello di navigazione a tutto l’infotainment. Il problema potrebbe essere legato a una patch di sicurezza.

Android Auto è il sistema che permette di collegare un telefono Android alla propria auto. Si può accedere via cavo o wireless, almeno fino a quando tutto il sistema decide di funzionare. Da quello stiamo leggendo su Reddit in questo momento ci sono decine di utenti che non riescono a collegare il loro telefono all’auto. Il problema sembra riguardare soprattutto gli smartphone Pixel e Samsung. Sempre secondo le segnalazioni, i problemi riguardano tutti i tipi di connessione. Al momento non è chiara l’origine del problema. Vediamo però che i racconti sull’interruzione del sistema seguono tutti la stessa traccia.

Prima la connessione funziona bene, poi da un giorno all’altro qualcosa si blocca e la connessione smette di funzionare. Oltre agli utenti Sasmung e Pixel, anche qualche utente Motorola sembra interessato dal problema. Non è un piccolo bug: dagli smartphone non passa solo la parte di infotainment ma anche altre funzioni importanti per la guida, a partire dal navigatore.

Qual è la causa del bug di Android Auto

Non ci sono ancora dei report chiari da parte di Google. Potrebbe essere banalmente un problema dovuto a qualche patch di sicurezza. Forse l’ultima distribuita a marzo. Android Authority scrive che nello specifico potrebbe essere tutto legato alle funzioni di sicurezza avanzata di Android 16, l’ultima versione del sistema operativo sviluppato da Google. Uno dei suggerimenti, per ora, è quello di provare rimuovere le funzioni di sicurezza avanzata. Per farlo bisogna andare su Impostazioni > Sicurezza e Privacy > Altre Impostazioni di Sicurezza > Protezione Dati Avanzata.

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Non solo. Al momento, sempre dalle prime testimonianze, leggiamo anche che la maggior parte dei problemi riguarda le connessioni via cavo. Un'altra opzione, se preferite, è quella di provare a cambiare la modalità di connessione: invece di connettervi via cavo potete provare a staccare e connetervi via wireless.