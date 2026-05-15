Lo smartphone che trasforma un’immagine in un video: prova di Honor 600 nelle gallerie di Napoli

Honor ha lanciato la nuova serie Honor 600. Si tratta di smartphone che giocano su due caratteristiche: una fotocamera principale da 200 MP in grado di scattare foto anche con poca luce e una funzione integrata nello smartphone con cui è possibile trasformare un’immagine in un video con un prompt.

Si fa tutto direttamente dall’app della galleria. Si prende un’immagine, si scrive qualche riga di prompt e in un paio di minuti viene generato con l’intelligenza artificiale un video di qualsiasi formato. Honor ha deciso di puntare su questa funzione per il lancio della linea 600, i nuovi smartphone di fascia media. I dispositivi sono tre: Honor 600 lite, Honor 600 e Honor 600 Pro. I prezzi variano molto. Di listino, ufficialmente, sono in effetti un po’ sopra i prezzi di questa fascia.

Il prezzo di acquisto di Honor 600 passa da 649 a 699 euro a seconda del taglio di memoria. Con questo scalino di prezzo si passa da 256 a 512 GB. Honor 600 Pro invece arriva a 999 euro con taglio di memoria fisso a 512 GB. Combinando però la promo di lancio, valida fino al 30 maggio, e la promo trade-in (in breve, dando uno smartphone in permuta) si scende su prezzi più vicini alla fascia media: con Honor 600 si arriva a spendere 299 euro.

Honor 600 | Le caratteristiche tecniche

Honor 600 è praticamente un battery-phone. Parliamo di uno smartphone con una batteria da circa 6.400 mAh. Abbastanza per reggere tranquillamente due giornate di lavoro. Ottimo lo schermo: è un 6,57 pollici con picco di luminosità di 8.000 nit. Il dato è alto, lo sappiamo, ma l’effetto in ogni caso è abbastanza evidente. Abbiamo provato questo dispositivo in diversi luoghi nell’area di Napoli. Anche con il Sole a picco si riesce comunque a vedere molto bene.

Il sistema operativo è MagicOS 10, basato su Android 16. Su una cornice c’è anche un tasto programmabile. Si può usare come Camera Button, quando teniamo lo smartphone in orizzontale oppure si può programmare con altre funzioni.

FANPAGE.IT | Honor 600

Honor 600 | La fotocamera da 200 MP per il buio

Passiamo al comparto fotografico. Honor 600 ha tre fotocamere di base. Una frontale da 50 MP e due posteriori. C’è la fotocamera principale da 200 MP e una grandangolare da 12 MP. La fotocamera da 200 MP è ottimizzata per le fotografie al buio, motivo per cui tra le location scelte da Honor per le prove fotografiche c’è stata anche la Galleria Borbonica. In questo articolo trovate qualche scatto. Qui il lavoro non è fatto solo dalle lenti ma anche dal software di intelligenza artificiale che gestisce l’immagine. L’architettura nello specifico è AIMAGE.

Honor 600 Pro ha una camera in più. Qui troviamo una Telephoto Camera da 50 MP che arriva a uno zoom di 3,5x. Combinando intelligenza artificiale e zoom digitale si sale però fino a 120x. I video sono molto stabilizzati. Anche qui oltre alla parte meccanica interviene anche l’intelligenza artificiale. La fotocamera principale ha una stabilizzazione CIPA 6.0.

FANPAGE.iT | Napoli, Galleria Borbonica

Honor 600 | Le immagini che si trasformano in film

La funzione sgnature di questo smartphone è AI Image to Video 2.0. Si tratta di un pannello che si apre direttamente dalla galleria dello smartphone. Si sceglie almeno una foto, ma se ne possono combinare anche altre. Si scrive un prompt di qualche parola e poi si procede direttamente alla generazione del video. Qualche minuto è il video è pronto.

È una funzione che si basa sul modello Nano Banana di Google, per questo è necessario che sia collegato tutto a internet. Il pannello per costruire il video però è molto semplice, replica anche suoni e voci e riproduce in modo fedele le immagini. C’è per un limite di chiamate che si possono fare all’intelligenza artificiale: al momento sono dieci al giorno.