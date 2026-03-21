Una fotocamera da 200 MP montata su un telefono di fascia media: la prova di Realme 16 Pro+

Realme ha presentato la sua nuova famiglia di smartphone: 16 Pro e 16 Pro+. Abbiamo provato il 16 Pro+, scattando qualche immagine alla sera vicino al Duomo di Milano. Questi sono i nostri scatti.

Una delle componenti più difficili da progettare per un telefono è la fotocamera. Parti minuscole, tecnologie sofisticate e costi difficili da abbattere. E infatti scesi dal podio dei top di gamma non è facile trovare degli smartphone che siano in grado di mantenere alta la qualità degli scatti. Realme ci ha provato: il suo 16 Pro+ monta sul back un comparto fotografico con una fotocamera principale da 200 MP, uno zoom ottico da 3,5x e una grandangolare. Tutto in un telefono di fascia media: a seconda delle offerte il prezzo di Realme 16 Pro+ si aggira attorno ai 440 euro.

Lo abbiamo provato in un contesto che di solito non è semplice per gli smartphone di fascia media: in città alla sera. Un ambiente con poca luminosità, tanto rumore, dove si vede chiaramente la differenza tra mediogamma e i top di gamma. Un contrasto che quando c’è la luce naturale del sole si attenua un po’ di più. Vi lasciamo qui le nostre impressioni.

Realme 16 Pro+ | Le caratteristiche tecniche

È uno smartphone leggero: il peso totale sfiora i 200 grammi e lo spessore arriva giusto a 8,49 millimetri. Il display invece misura 6,8 pollici. Ottima la resistenza: le sue componenti arrivano a un livello di protezione IP69K, vuol dire che è resistente non solo all’acqua ma anche ai getti di vapore caldo. Certo, è difficile che abbiate in mente di mettere lo smartphone sopra un bollitore ma almeno sapete che se cade in acqua non ci sono problemi.

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Restando sull’hardware la componente più interessante in queste prime caratteristiche è la batteria. Nella versione Realme 16 Pro+ arriva a 7.000 mAh. Abbastanza da definire questo smartphone un battery phone: regge bene a due giorni di utilizzo, anche quando lo usiamo in modo intenso con app per guardare video, chiamate e foto scattate dalla camera.

Due le colorazioni possibili: Master Gold o Master Grey. Realme ha spiegato che dietro ai due colori ci sono due concept diversi, firmati da Naoto Fukasawa. Master Gold è ispirato ai campi di grano maturo, mentre Master Grey è pensato per replicare i ciottoli levigati dal fiume. Interessanti anche i materiali. Troviamo uno strato di silicone organico bio-based derivato da paglia che offre un po’ più di grip quando lo teniamo in mano.

FANPAGE.IT | Lo smartphone Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro+ | La prova del comparto fotografico

Il comparto fotografico di Realme 16 Pro+ è ospitato in una cornice quadrata sul back dello smartphone. Le fotocamere sono tre. C’è una grandangolare da 50 MP in grado di arrivare a un’estensione di 115,5°. E poi c’è una camera principale da 200 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x. Tutto il comparto è ottimizzato anche per i ritratti. Vi lasciamo anche qui qualche prova scattata alla presentazione.

FANPAGE.IT | Ritratto con Realme 16 Pro+ con effetti IA

FANPAGE.IT | Realme 16 Pro+ con zoom 3,5x