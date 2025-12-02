Gli scatti del telefono creato per la fotografia di strada: la prova di Realme GT 8 Pro
Un modulo tondo. Un modulo rettangolare e un modulo che assomiglia a un robot. Realme ha lanciato oggi il suo nuovo flagship. Si chiama Realme GT 8 Pro. Prezzo di lancio da fascia alta, ma non altissima: si parte da 899,99 euro. Il primo dato si vede subito nella scatola. Il design del GT 8 Pro può essere modificato: in ogni confezione c’è un cacciavite che permette di rimuovere il modulo sul back dove sono raccolte le fotocamere. A seconda dell’edizione arriva con back diversi. I principali sono circolare, rettangolare o direttamente a forma di robot. Attenzione solo a non perdere le viti.
Oltre al modulo modificabile, Realme ha lanciato anche la collaborazione con Ricoh. Parliamo di un marchio fotografico giapponese, noto soprattutto per costruire macchine dalle dimensioni compatte usate nella Street Photography, quegli scatti veloci per fissare sui sensori le scene che si incontrano in strada.
Certo. Le collaborazioni tra brand di smartphone e brand che si occupano di fotografie sono quasi una costante nel settore, da Leica a Hasselblad. Qui oltre a un lavoro sulle lenti, nello specifico quelle della camera principale, i due brand hanno collaborato anche sulla parte di gestione dell’immagine. A fine articolo abbiamo lasciato qualche scatto di prova fatto a Milano, tra una mattina alla Games Week e una serata sui Navigli.
I dati sulle caratteristiche tecniche
Realme GT 8 Pro ha delle caratteristiche tecniche di fascia alta, a partire dal processore. Lo diciamo solo per i tecnici: il cuore di questo dispositivo è basato su un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 che lavora insieme a un chip AI Hyper Vision +. Il resto è quello che ci aspettiamo da un telefono di questa fascia. La batteria da 7.000 mAh è in grado di resistere fino a fine giornata. La luminosità dello schermo arriva a 7.000 nit: si vede bene anche al Sole.
La collaborazione con Aston Martin
Realme ha presentato anche un modello in collaborazione con Aston Martin. Verde smeraldo che ha un effetto metallizzato con i loghi della casa automobilistica e particolari verde acceso. Tecnicamente la combo di colori è Racing Green e Lime Essence. Anche le icone delle app sono tutte personalizzate. Qui nella confezione ci sono due cover: una per il bumper tondo, l’altra per quello rettangolare. Il costo sale: 1.199,99 euro.
Cosa può fare l’intelligenza artificiale su Realme GT 8 Pro
L’intelligenza artificiale è una delle feature osservate con più attenzione sul mercato degli smartphone. E in effetti è uno dei punti che potrebbe cambiare l’uso che facciamo di questi dispositivi. Nella sua ultima intervista rilasciata a Joe Rogan podcast Elon Musk ha immaginato addirittura uno smartphone senza app che serve solo come interfaccia per agenti di intelligenza artificiale.
Per adesso l’IA è legata soprattutto ad alcune funzioni dello smartphone. Su Realme GT 8 Pro c’è AI Imaging, un editor in grado di modificare le fotografie che abbiamo scattato aggiustando diversi parametri. E poi c’è Ai Notify Brief, una funziona che invece mette aiuta a mettere insieme tutte le notifiche e ordinarle secondo criteri di urgenza.
Come sono le foto scattate con Realme GT 8 Pro
Abbiamo fatto qualche prova con le fotocamere del GT 8 Pro. Sul back ce ne sono tre. Quella principale da 50 MP in collaborazione con Ricoh. Una ultra-grandangolare, sempre da 50 MP. E poi un teleobiettivo da 200 MP. Il lavoro fatto sui colori in collaborazione con Ricoh è notevole. Per accedere basta scorrere tra le opzioni della fotocamera e selezionare Ricoh GR. Si possono scegliere cinque filtri: Standard, Postive, Negative, Black and White e Black and White ad alto contrasto. Da combinare con due obiettivi: uno da 28 mm e uno da 40 mm. Vi lasciamo qui tutti gli scatti di prova.