Lo smartphone che al posto dello zoom ha un cannocchiale: le foto alla Luna di Oppo Find X9 Pro

Il Find X9 Pro è l’ultimo smartphone lanciato da Oppo. La parte più interessante è il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con la svedese Hasselblad. Insieme allo smartphone Oppo ha presentato anche un’ottica aggiuntiva da collegare al dispositivo.

12 novembre. Ore 21:46. Il Monte Cornizzolo è una delle prime cime che si incontrano nelle prealpi lecchesi. È alto 1.241 metri. Dalla sua cima però si vede tutta la Pianura Padana. Quando il tempo è bello in fondo si intravedono anche gli Appennini. L’obiettivo della serata è vedere l’aurora, il giorno prima ci sono stati avvistamenti in Italia e il meteo solare è ancora favorevole. Alla fine gli unici bagliori saranno quelli delle luci delle metropoli. Almeno però abbiamo scattato qualche foto.

Oppo Find X9 Pro è l’ultimo smartphone lanciato da Oppo. È un flagship, il dispositivo più avanzato di tutte le linee di produzione. Costa 1.299 euro nella sua versione Pro. E non solo. Oppo ha presentato questo smartphone insieme a un che permette di aggiungere un obiettivo supplementare. La parte fotografica è ottimizzata con Hasselblad, marchio svedese specializzato in camere di alta qualità. Il punto forte della collaborazione è un'ottica da assemblare con il telefono.

Oppo Find X9 Pro | Le caratteristiche tecniche e il prezzo

Smartphone Android. O meglio, smartphone con sistema operativo ColorOS basato su AOSP, Android Open Source Project. Se avete un MacBook, o comunque un dispositivo Apple, con ColorOS potete anche scambiare immagini con un sistema simile a AirDrop. Previo download dell’app O+ Connect. Le caratteristiche tecniche sono ottime. Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2.772 x 1.272 con 450 ppi. La batteria forse è la cosa più sorprendente arriva fino a 7.500 mAh. L’autonomia dura serenamente due giorni. La parte foto ma la vedremo con calma, sono le foto.

Oppo Find X9 Pro | Cosa può fare l’intelligenza artificiale

Oppo ha un tasto esterno dedicato all’intelligenza artificiale. O meglio. Il tasto multifunzione che si trova nella cornice sinistra dello smartphone si può impostare per la funzione Mind Space. È praticamente un diario di bordo gestito con l’IA. Abbastanza comodo: potete usarlo per salvare screenshot e vocali.

Mind Sace provvederà a raccogliere e analizzare le informazioni. Potrete dialogare con questo archivio anche attraverso un chatbot. Salvare i materiali è semplice. Un click per uno screenshot. Un click lungo per salvare invece una nota vocale.

Oppo Find X9 Pro | Le fotocamere

Oppo ha puntato molto sulle fotocamere in questo smartphone. Al comparto fotografico si accede con il Quick Button, un pulsante che si trova nella cornice destra, nella parte bassa. Se girate lo smartphone in orizzontale ve lo trovate sotto l’indice della mano destra. Una volta aperta la camera si può sfiorare il Quick Button per aumentare o diminuire il livello di zoom.

La collaborazione con Hasselblad ha supportato la creazione di tre obiettivi. C’è un Principale da 50 MP, un grandangolare sempre da 50 MP e poi un Teleobiettivo da 200 MP con uno zoom ottico da 3x. Dopo il 3x, lo zoom digitale arriva fino a 6x e da qui si può salire a 120x. Come abbiamo visto in altri smartphone, anche qui per le foto così zoommate la risoluzione viene sistemata alla fine dall’intelligenza artificiale. Il risultato è convincente, più di altri competitor. Qui sotto vi lasciamo una serie di fotografie scattate in momenti diversi, così potete valutare meglio i risultati.

FANPAGE.IT | Cima Grigna Meridionale

FANPAGE.IT | Cima Girgna Meridionale, vista Lago di Como

FANPAGE.IT | Monte Cornizzolo

FANPAGE.IT | Ingrandimento con zoom 120x

Oppo Find X9 Pro | Ił set con gli obiettivi intercambiabili

Oltre allo smartphone, Oppo ha presentato anche un altro accessorio: un set che ha come protagonista un obiettivo che si può agganciare direttamente alla fotocamera sempre realizzato in collaborazione con Hasselblad. Per agganciarlo basta inserire una cover creata ad hoc, far scorrere un adattartoe e poi inserire il teleobiettivo che aumenta lo zoom ottico di un altro 3,28x.

A questo punto quando vi spostate sull'app della fotocamera ricordatevi di selezionare l'accessorio. Qui torna molto comodo il pulsante dedicato alle fotografie. Lo zoom di Hasselblad offre ingradimenti da 10x a 40x: premendo leggermente sul pulsante è possibile far scorrere lo zoom. Anche in qui lo abbiamo provato sul campo: in un parco milanese alle prime luci dell’alba e in uno dei mercati più noti di Milano.

La qualità delle lenti e il modo in cui vengono restituiti luci e colori è notevole. L'ottica è delicata, ovviamente. Ma quando non la usate potete toglierla dalla cover e tenerla in tasca. Tutte le foto che abbiamo scattato sono in modalità 10x. Solo l'ultima, per provare la potenza dello zoom, è stata scattata a 40x. Abbiamo provato anche a fotografare la Luna, come potete vedere nella foto in copertina. Gli scatti sono stati fatti da un ambiente urbano, lasciamo giudicare a voi il risultato.

FANPAGE.IT | Milano, via Solferino | Zoom 10X

FANPAGE.IT | Quartiere Lambrate | Zoom 10X

FANPAGE.IT | Alba a Milano | Zoom 10X

FANPAGE.IT | Quartiere Gerusalemme | Zoom 40X

FANPAGE.IT | Clementine | Zoom 10X