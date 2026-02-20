Lo smartphone costruito per resistere ai viaggi: la prova a Dublino di Oppo Reno 15 Pro

Oppo ha presentato la sua linea di Reno 15. Ci sono due modelli: base e Pro. Sono presentati come Travel Phone, telefoni costruiti apposta per resistere durante i viaggi. Abbiamo provato Reno 15 Pro a Dublino: vi lasciamo le nostre impressioni.

FANPAGE.IT | Il mare dalle coste vicino a Dublino

La prima cosa interessante è il design. Oppo Reno 15 Pro ha un display da 6,32 pollici. È compatto e si sviluppa molto sulla verticale. È uno smartphone comodo, facile da tenere in tasca e da gestire. Sopratutto quando si è in viaggio. L’ultimo smartphone di Oppo viene presentato come un Travel Phone, uno smartphone ottimizzato per i viaggi.

La serie Oppo Reno 15 ha due modelli: la versione base e la versione Pro. I prezzi sono da fascia media, un po’ spostati verso la sezione top di gamma. Siamo attorno ai 500 euro per la versione base e sopra i 700 euro per quella pro. Ma trovate anche offerte che includono nel prezzo le Enco Buds3 di Oppo.

È uno smartphone Android 16 con ColorOS 16, il sistema operativo usato da Oppo. Visto che è pensato soprattutto per i viaggi, lo abbiamo portato un paio di giorni a Dublino. Vi lasciamo qualche impressione.

Oppo Reno 15 Pro | La resistenza

Reno 15 Pro è pensato per essere un telefono resistente. A seconda delle componenti ha certificazioni di resistenza che vanno da IP68, IP69 e IP69K. Vuol dire che non è resistente solo all’acqua ma certe parti sono certificate anche per essere resistente a getti di vapore e pressioni. Anche lo schermo è pensato per funzionare bene: si riesce a usare tranquillamente anche con le dita bagnate. Ecco, questa caratteristica è stata parecchio utile e Dublino.

FANPAGE.IT | Il back di Oppo Reno 15 Pro

Oppo Reno 15 Pro | La batteria

Ottima la batteria. La sua capacità è di 6.200 mAh. Un numero che bisogna legare alle dimensioni. Visto che il telefono è abbastanza compatto una batteria del genere riesce serenamente ad arrivare alla fine della seconda giornata, a meno di utilizzi particolarmente intensi. Qualcuno lo ha definito un battery phone. E in effetti nel viaggio non ci sono stati problemi di ricarica, anche quando abbiamo dimenticato in albergo il suo cavo per tutta una giornata.

Oppo Reno 15 Pro | Le fotografie

Arrivato alla parte più delicata per uno smartphone dedicato ai viaggi. Certo, le fotocamere non sono quelle di un top di gamma. Il fratello maggiore di questo modello è Oppo FindX9 Pro. Però le potenzialità sono alte. Partiamo da quella anteriore. È una camera da 50 MP con tre modalità di scatto: 0,6x, 1x e 2x.

Le telecamere posteriori invece sono tre: una camera primaria da 200 MP, un teleobiettivo da 50 MP in grado di arrivare a uno zoom ottico 3,5x e poi una ultra grandangolare da 50 MP. Tutto il comparto fotografico viene presentato come AI Camera. Usa l’intelligenza artificiale per migliorare colori e definizione degli scatti. Vi lasciamo qui qualche prova.

FANPAGE.IT | Le scogliere di Howt fotografate con Oppo Reno 15 Pro

FANPAGE.IT | Cena in un pud di Dublino fotografata con Oppo Reno 15 Pro