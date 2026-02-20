Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Lo smartphone costruito per resistere ai viaggi: la prova a Dublino di Oppo Reno 15 Pro

Oppo ha presentato la sua linea di Reno 15. Ci sono due modelli: base e Pro. Sono presentati come Travel Phone, telefoni costruiti apposta per resistere durante i viaggi. Abbiamo provato Reno 15 Pro a Dublino: vi lasciamo le nostre impressioni.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Berra
0 CONDIVISIONI
FANPAGE.IT | Il mare dalle coste vicino a Dublino
FANPAGE.IT | Il mare dalle coste vicino a Dublino

La prima cosa interessante è il design. Oppo Reno 15 Pro ha un display da 6,32 pollici. È compatto e si sviluppa molto sulla verticale. È uno smartphone comodo, facile da tenere in tasca e da gestire. Sopratutto quando si è in viaggio. L’ultimo smartphone di Oppo viene presentato come un Travel Phone, uno smartphone ottimizzato per i viaggi.

La serie Oppo Reno 15 ha due modelli: la versione base e la versione Pro. I prezzi sono da fascia media, un po’ spostati verso la sezione top di gamma. Siamo attorno ai 500 euro per la versione base e sopra i 700 euro per quella pro. Ma trovate anche offerte che includono nel prezzo le Enco Buds3 di Oppo.

È uno smartphone Android 16 con ColorOS 16, il sistema operativo usato da Oppo. Visto che è pensato soprattutto per i viaggi, lo abbiamo portato un paio di giorni a Dublino. Vi lasciamo qualche impressione.

Leggi anche
Lo smartphone che cattura anche il movimento dell’acqua: la prova in montagna di Vivo X300 Pro

Oppo Reno 15 Pro | La resistenza

Reno 15 Pro è pensato per essere un telefono resistente. A seconda delle componenti ha certificazioni di resistenza che vanno da IP68, IP69 e IP69K. Vuol dire che non è resistente solo all’acqua ma certe parti sono certificate anche per essere resistente a getti di vapore e pressioni. Anche lo schermo è pensato per funzionare bene: si riesce a usare tranquillamente anche con le dita bagnate. Ecco, questa caratteristica è stata parecchio utile e Dublino.

FANPAGE.IT | Il back di Oppo Reno 15 Pro
FANPAGE.IT | Il back di Oppo Reno 15 Pro

Oppo Reno 15 Pro | La batteria

Ottima la batteria. La sua capacità è di 6.200 mAh. Un numero che bisogna legare alle dimensioni. Visto che il telefono è abbastanza compatto una batteria del genere riesce serenamente ad arrivare alla fine della seconda giornata, a meno di utilizzi particolarmente intensi. Qualcuno lo ha definito un battery phone. E in effetti nel viaggio non ci sono stati problemi di ricarica, anche quando abbiamo dimenticato in albergo il suo cavo per tutta una giornata.

Oppo Reno 15 Pro | Le fotografie

Arrivato alla parte più delicata per uno smartphone dedicato ai viaggi. Certo, le fotocamere non sono quelle di un top di gamma. Il fratello maggiore di questo modello è Oppo FindX9 Pro. Però le potenzialità sono alte. Partiamo da quella anteriore. È una camera da 50 MP con tre modalità di scatto: 0,6x, 1x e 2x.

Le telecamere posteriori invece sono tre: una camera primaria da 200 MP, un teleobiettivo da 50 MP in grado di arrivare a uno zoom ottico 3,5x e poi una ultra grandangolare da 50 MP. Tutto il comparto fotografico viene presentato come AI Camera. Usa l’intelligenza artificiale per migliorare colori e definizione degli scatti. Vi lasciamo qui qualche prova.

FANPAGE.IT | Le scogliere di Howt fotografate con Oppo Reno 15 Pro
FANPAGE.IT | Le scogliere di Howt fotografate con Oppo Reno 15 Pro
FANPAGE.IT | Cena in un pud di Dublino fotografata con Oppo Reno 15 Pro
FANPAGE.IT | Cena in un pud di Dublino fotografata con Oppo Reno 15 Pro
FANPAGE.IT | Prova della fotocamera interna di Oppo Reno 15 Pro. Qui Navigli, Milano
FANPAGE.IT | Prova della fotocamera interna di Oppo Reno 15 Pro. Qui Navigli, Milano
Dispositivi
Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Ipotesi "cuore artificiale" per il bimbo trapiantato a Napoli: l'esperto spiega quando viene usato
Il Berlin Heart è un dispositivo che può fare da ponte in caso di trapianti
Il team di super esperti convocati al Monaldi deciderà oggi come procedere
Il cardiochirurgo spiega come si decide se un paziente è trapiantabile
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views