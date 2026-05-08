Xiaomi 17, lo smartphone top di gamma finalmente compatto: la prova all’alba tra le bancarelle

Abbiamo provato Xiaomi 17, lo smartphone di Xiaomi pensato per essere un top di gamma compatto. Le fotocamere sono prodotte in collaborazione con Leica, abbiamo visto come se la cavano con la luce del mattino in uno dei mercati più noti di Milano.

È uno degli smartphone più compatti sul mercato, soprattutto se guardiamo la fascia top di gamma. 151,8 millimetri di altezza, 71,8 millimetri di larghezza e 8,06 millimetri di spessore. In pratica sta tranquillamente in mano, non occupa troppo spazio in tasca e si può lasciare senza troppoi problemi nella borsa. Lo schermo alla fine è di 6,3 pollici. Non risulta piccolo: lavora bene sulla linea orizzontale consente di vedere bene i contenuti in orizzontale.

Il top di gamma è stato presentato a inizio marzo a Barcellona, insieme a Xiaomi 17 Ultra. La versione Ultra è sbilanciata sulla parte fotografica, con un comparto posteriore enorme, come fosse un oblò che si stacca dal back del dispositivo. Xiaomi 17 invece cerca di essere un top di gamma meno impegnativo da portare in giro. Anche nel prezzo. A un paio di mesi dall’uscita, Xiaomi 17 si può trovare a 999,90 euro sul sito ufficiale di Xiaomi.

Quattro colorazioni: Alpine Pink, Ice Blue, Black e Venture Green. Il Venture Green è il colore signature di questa serie, trasmesso anche all’Ultra. Le fotocamere e in generale tutto il comparto fotografico sono stati costruiti in collaborazione con Leica. Intanto ora si aspetta il lancio di Xiaomi: il 17 Max. È una versione più potente, con più batteria e uno schermo più largo. I pollici dovrebbero arrivare a 6,9, la batteria a 8.000 mAh.

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Una batteria quasi infinita | Le caratteristiche tecniche

È abbastanza chiaro come la batteria degli smartphone prodotti in Cina stia diventando sempre più performante, superando ormai serenamente le 24 ore di uso normale. Xiaomi 17 ha una batteria da 6.330 mAh. Secondo diverse opinioni questo è legato soprattutto all’uso che viene fatto degli smartphone in Cina, dove tutte le operazioni si possono fare direttamente con una serie di app. Spesso non conosciute in Occidente ma usate solo nel mercato interno. Più lo smartphone diventa centrale nella vita di tutti, più è necessario che riesca ad arrivare a fine giornata. Secondo i dati Xiaomi, questo smartphone arriva a 29,2 ore di riproduzione video.

La prova delle fotocamere | Gli scatti al mercato di via Fauché a Milano

Abbiamo provato Xiaomi 17 in una condizione di luce non semplice. Alba, Milano, mercato di via Fauché. La luce è poca, non è diretta e i colori insieme alle forme non sono facili da cogliere. Le fotocamere di Xiaomi sono in tutto quattro: c’è una fotocamera anteriore da 50 MP e tre fotocamere posteriori, tutte da 50 MP. C’è il sensore principale, la ultragrandangolare che arriva a un angolo da 102° e un teleobiettivo in grado di arrivare a uno zoom ottico da 2,6x. Vi lasciamo tutte le nostre prove.