Per scusarsi del lancio di Overwatch 2, Blizzard regalerà skin e altri contenuti gratuiti

A cura di Lorena Rao

Non c'è pace per Overwatch 2. Dopo il lancio del 4 ottobre scorso, lo sparatutto free-to-play di Blizzard è stato colpito da diversi problemi. Dapprima server sovraffollati con code di decine migliaia di utenti, poi disconnessioni e bug in-game dovuti, secondo la software house californiana, ad attacchi hacker. Ad oggi la situazione pare sia migliorata, tuttavia vi sono ancora malfunzionamenti che attanagliano il gioco.

Come riportato da Kotaku, alcuni utenti vengono banditi temporaneamente a causa di disconnessioni improvvise; altri riscontrano veri e propri blocchi del gioco. In tutto ciò personaggi come Torbjon e Bastion non sono disponibili in tutte le modalità. E questo senza mettere in mezzo la questione di dover collegare obbligatoriamente il proprio numero di telefono all'account di Battle.net. In altre parole, giocare a Overwatch 2 è davvero complicato per ora.

Per tale ragione, il team di sviluppo lavora alacremente per stabilizzare il gioco, con l'obiettivo di rilasciare una patch correttiva entro il fine settimana prossimo. Non è tutto: Blizzard ha pubblicato un comunicato per scusarsi degli inconvenienti del lancio e calmare i malumori dell'utenza. Ciò si traduce in contenuti gratuiti per chi effettuerà l'accesso a Overwatch 2 dal 25 ottobre 2022 fino alla fine della prima stagione.

Ecco nel dettaglio cosa recita il comunicato: "Ci scusiamo per eventuali problemi riscontrati dai giocatori durante il lancio del gioco. Per recuperare il tempo perso, prevediamo di organizzare diversi weekend di Double Match XP: presto confermeremo le date specifiche", afferma Blizzard. "Daremo inoltre a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso dal 25 ottobre fino alla fine della prima stagione una nuovissima skin leggendaria Captain Cursed di Reaper e un ciondolo per le armi Health Pack. Questi elementi diventeranno parte della tua collezione dal primo accesso durante quel periodo di tempo".

Intanto, Overwatch 2 non avrà ancora fatto breccia nella community di gioco, ma nel mondo del porno sì. Nella settimana di lancio, il personaggio di D.VA ha conquistato la classifica delle ricerche più popolari su Pornhub.