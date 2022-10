Un personaggio di Overwatch 2 è in cima alle ricerche su Pornhub Nelle scorse ore la pilota di mech ha raggiunto la quarta posizione tra le ricerche più popolari sul sito. Overwatch 2 occupa invece l’ottavo posto.

A cura di Lorena Rao

Regola 34: se esiste, allora c’è la sua versione porno. Una massima di internet che si rivela particolarmente veritiera per Overwatch 2. A una settimana dal lancio, lo sparatutto free-to-play di Blizzard resta uno dei trend principali del web, soprattutto su Pornhub. Protagonista è il personaggio di D.VA. Come riportato da Kotaku, nelle scorse ore la pilota di mech ha raggiunto la quarta posizione tra le ricerche più popolari sul sito. Overwatch 2 occupa invece l'ottavo posto.

Una situazione che ribadisce il successo del franchise di Blizzard nell'immaginario pornografico. Non è infatti una novità il successo di Overwatch su Pornhub, i cui Eroi popolano le fantasie erotiche dal 2016, anno di debutto del primo capitolo. In generale si può affermare che il binomio videogiochi e porno sia prolifico. Nel 2019, cinque giorni dopo il lancio di Borderlands 3, circa un milione di utenti ha cercato su Pornhub video di Lilith, Tiny Tiny e altri personaggi del gioco di Gearbox. Un incremento pari al 12.905%, che ha portato al sorpasso di colossi videoludici del porno, come Overwatch, per l'appunto. Ma i videogiochi sconfinati nella pornografia non finiscono certo qui. Fortnite, Minecraft, Apex Legends, Tekken: sono numerosi i titoli travolti dalla Regola 34 di internet.

Tolto il porno, Overwatch 2 rappresenta la rinascita del franchise di Blizzard, al momento solo sulla carta però. Il lancio, risalente al 4 ottobre scorso, è stato inficiato dal sovraffollamento dei server – con code fino a 20.000 utenti – e da disconnessioni in-game dovute a un attacco hacker. Una situazione aggravata dalla necessità di avere un numero di telefono per la doppia autenticazione e da un bug che ha causato l'acquisto automatico delle skin poi corretto (ma senza rimborsi di "Monete Overwatch"). In breve, un debutto poco scoppiettante per Overwatch 2, almeno da un punto di vista strettamente videoludico.