Last of Us Parte 2 Remastered è un ottimo modo per rivivere una delle storie più amate di sempre In arrivo il prossimo 19 gennaio in esclusiva PlayStation 5, The Last of Us Parte 2 Remastered ci porta a rivivere l'epopea vendicativa di Ellie. Il titolo di Naughty Dog ha una grafica migliorata, il supporto per il DualSense e nuove modalità di gioco.

A cura di Lorena Rao

Quando The Last of Us Parte 2 è approdato per la prima volta su PlayStation 4 a giugno 2020, nel pieno della pandemia Covid, il mondo videoludico è stato in un certo senso sconvolto. Il titolo di Naughty Dog, sequel dell'apprezzatissimo The Last of Us del 2013, riusciva a raccontare la storia potente e struggente di due donne, entrambe spinte da un feroce sentimento di vendetta negli Stati Uniti distrutti da un'apocalisse micotica. Un capolavoro di narrativa videoludica, che ha stravolto gli standard a cui il pubblico di allora era abituato. Ora The Last of Us Parte 2 è pronto a ritornare sotto forma di Remastered, una nuova riedizione con grafica migliorata e contenuti aggiuntivi in esclusiva PlayStation 5. Un'operazione insolita per un titolo che ha poco più di tre anni sulle spalle, dato che di solito riedizioni del genere vengono fatte per giochi più vecchi.

Questa strategia rende chiaro il volere di Sony di rinfoltire l'offerta PlayStation 5 con una delle sue esclusive più apprezzate. Non meno importante è la serie tv di HBO ispirata al videogioco, che ha riscosso enorme successo, la cui seconda stagione è stata confermata per il 2025. Un percorso parallelo tra controparte videoludica e trasposizione seriale volto ad estendere l'immaginario PlayStation al di fuori del pubblico di riferimento.

Le novità di The Last of Us Parte II Remastered

The Last of Us Parte 2 Remastered non si rivolge solo a chi non ha avuto modo di giocare all'originale su PlayStation 4 ma anche a chi vuole riscoprirlo e rigettarsi nelle sue atmosfere svurvival tramite una serie di novità. La prima è la modalità Senza Ritorno, in cui soprarrivere a una serie di scontri generati casualmente in sessioni in stile roguelike. Vuol dire che se veniamo uccisi dai nemici, perdiamo l'equipaggiamento e i potenziamenti ottenuti, per una sfida sempre nuova e stimolante. In questa modalità è possibile impersonare i personaggi principali del cast – non solo Ellie ed Abby, anche Joel, Dina, Lev e atri – personalizzabili attraverso skin e cosmetici.

THE LAST OF US PARTE 2 REMASTERED | In Senza Ritorno ci sono anche i combattimenti contro i boss

Un'altra aggiunta davvero sfiziosa sono i Livelli Perduti, porzioni di gioco che non sono state inserite nella versione finale. In questi frangenti, si possono udire i commenti dei membri di Naughty Dog, e avere così una panoramica immersiva sui retroscena dello sviluppo videoludico. Un'accortezza che riesce a far emergere la componente umana e creativa dietro a un videogioco. Da citare, non per minore importanza, la modalità Chitarra Libera. La musica ha un ruolo centrale nella storia di The Last of Us Parte 2, tant'è che in diversi frangenti è possibile suonare, nei panni di Ellie, con accordi reali. Una meccanica che ha innescato, al tempo del lancio nel 2020, tantissime perfomance musicali in-game pubblicate sui social.

Adesso, con questa modalità tipica della remastered, si può suonare in freestyle e sperimentare con i diversi strumenti sbloccabili, in primis chitarra e banjo, i prediletti dal noto compositore Gustavo Santaolalla, che ha curato la colonna sonora dei due capitoli di The Last of Us. Al di là di altre chicche come modalità Speedrun e Bozzetti, il gioco in sé resta fedele all'originale. Certo, graficamente appare più nitido e curato (anche se visivamente il titolo del 2020 resta ancora oggi sbalorditivo) e può contare del supporto dei feedback aptici e dei trigger adattivi del DualSense, il peculiare controller di PlayStation 5 che ricrea sensazioni tattili.

THE LAST OF US PARTE 2 REMASTERED | Suonare con Joel tramite la modalità Chitarra Libera

Per concludere, The Last of Us Parte 2 Remastered lascia intatta l'esperienza che ha reso iconico l'intero franchise creato da Naughty Dog per PlayStation, ma al contempo presenta tante sfiziose novità, tra tutte Senza Ritorno, Livelli Perduti e Chitarra Libera, per una riscoperta del titolo. Chi invece ha perso l'appuntamento poco più di tre anni fa, avrà modo di vivere per la prima volta una delle storie più potenti che il videogioco sia mai stati in grado di raccontare.