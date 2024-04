video suggerito

Un uomo in Giappone è stato arrestato per aver creato nuovi Pokémon: li rivendeva sul mercato nero Yoshihiro Yamakawa, 36 anni, è stato accusato di spionaggio e di aver violato la legge giapponese contro la concorrenza sleale. Da dicembre 2022 rubava i dati di salvataggio di alcuni videogame officiali per creare nuovi personaggi Pokémon che rivendeva online per circa 100 dollari a mostro. Ma la polizia sospetta che potrebbero esserci in ballo cifre ben più importanti.

POKÉMON | Immagine dalla pagina Facebook ufficiale

La caccia ai Pokémon è virtuale, i mostri anche, ma i soldi finiti nelle tasche di Yoshihiro Yamakawa no, così come le accuse di spionaggio e concorrenza sleale che lo hanno fatto finire sotto inchiesta. La storia arriva dal Giappone, dove Yamakawa, un uomo di 36 anni, è stato arrestato dalla polizia della prefettura di Kochi per per aver rubato i dati di salvataggio dei giochi per Nintendo Switch Pokémon Scarlet e Violet e averli usati illegalmente per creare nuovi mostri che ha poi rivenduto sul mercato nero dei giochi online.

Secondo la polizia postale che lo avrebbe sorpreso a vendere i mostri della celebre saga di videogiochi nata ormai quasi 30 anni fa dal genio di Satoshi Tajiri, Yamakawa avrebbe violato la legge giapponese sulla prevenzione della concorrenza sleale, spiega il sito The Verge. L'uomo non ha negato le accuse, ammettendo che avrebbe utilizzato i dati di Nintendo per "guadagnarsi da vivere", vendendo ogni Pokémon a meno di 100 dollari l'uno, ma secondo la polizia, il bottino di Yamakawa potrebbe essere molto più consistente.

La caccia ai Pokémon sul mercato nero

Carini, ma anche divertenti e forti. I mostri di Pokémon – sembra quasi ingiusto chiamarli così – sono entrati nel cuore di ogni ragazzino o ragazzina nato negli anni '90. Il fenomeno è stato così eccezionale che nel 2016 Pikachu, Bulbasaur e tutti gli altri protagonisti della serie di videogiochi, diventato poi un cartone animato seguitissimo nei primi anni ‘2000, sono finiti in una versione 2.0 del gioco che permetteva ai giocatori di "cacciare" i Pokémon direttamente su Google Maps.

Ricostruzione storiche a parte, ancora oggi i Pokémon sono amatissimi e la caccia ai suoi protagonisti una vera ossessione per i gamer più accaniti. Nei due videogame del 2022, Pokémon Scarlet e Violet, i giocatori devono cercare i Pokémon più rari e sconosciuti per addestrarli e farli competere tra loro. Alcuni li vogliono così tanti che sono perfino disposti a comprarli sul mercato nero.

Perché è illegale creare nuovi mostri Pokémon

Yamakawa ha quindi solo pensato di rispondere a una domanda esistente (trascurando il fatto che così facendo avrebbe commesso un reato). Ha iniziato a rubare i dati di salvataggio dei giochi Nintendo Swith, utilizzandoli per creare nuovi ambiti mostri e rivenderli. Questo fino a quando la polizia postale non lo ha colto con le mani nel sacco, mentre faceva offerte per i suoi Pokémon su una piattaforma online.

Stando a quanto riferito da siti giapponesi, l'uomo avrebbe iniziato a vendere Pokémon di sua creazione a partire da dicembre 2022. Stando alla sua versione dei fatti si tratterebbe di vendite tutto sommato modeste – non più di 13.000 yen, ovvero circa 85 dollari, per mostro -, ma secondo la polizia non è detto che queste cifre siano veritiere: Yamakawa potrebbe anche aver messo da parte decine o centinaia di migliaia di dollari grazie alle vendite.