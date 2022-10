Tutto quello che c’è da sapere su Overwatch 2, che debutta oggi A quattro anni dall’annuncio, Overwatch 2 è finalmente pronto a debuttare su console e PC. Struttura stagionale, 5v5 e un nuovo modo di fare storytelling sono le novità principali del nuovo titolo di Blizzard.

A cura di Lorena Rao

Annunciato nel 2019, Overwatch 2 è pronto finalmente ad esordire tra il pubblico. Appuntamento previsto oggi 4 ottobre per assistere alla rinascita del noto franchise Blizzard. Si tratta di una versione di gioco inedita rispetto al primo Overwatch, che si presenta in forma free-to-play. Come Fortnite, per capire. Questo vuol dire che non occorre acquistare il gioco, ma sarà disponibile il download gratuito su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. A tal proposito, già da qualche giorno è possibile effettuare il pre-download, così da poter giocare immediatamente una volta lanciato il gioco.

Cosa aspettarsi dal nuovo Overwatch 2? Come sottolineato dal team di sviluppo, all'inizio il titolo presenterà solo la modalità PvP, vale a dire utente contro utente. Solo a inizio 2023 ci sarà l'implementazione del PvE, attraverso cui combattere contro l'IA del gioco. Prima ancora si assisterà al rilascio di mappe, eroi e soprattutto stagioni. Ciascuna di esse durerà 9 settimane e permetterà di affrontare la trama di gioco in maniera differente rispetto a quanto visto nel primo capitolo.

Non a caso, uno degli elementi più apprezzati dalla community di Overwatch è la storia. Del resto, Blizzard ha saputo dimostrare negli anni la capacità di creare lore e personaggi caratterizzati a dovere, per cui con il secondo capitolo l'utenza si aspetta ulteriori digressioni narrative. Ciò spiega la nuova struttura stagionale di Overwatch 2, che consentirà di raccontare molte più storie e approfondire la lore del gioco. Anche il lancio di un nuovo eroe porterà con sé diverse novità narrative, tra linee di dialogo inedite, easter egg e nuove interazioni. "Un nuovo modo di fare storytelling" ha affermato il game director Aaron Keller durante un'intervista.

Tra le altre novità di Overwatch 2, scompaiono le loot box a favore delle "Monete Overwatch", valuta di gioco da utilizzare per fare acquisti in-game nello store, come skin e accessori per il proprio eroe preferito. Infine, una delle scelte che ha fatto più discutere la community è la suddivisione degli scontri in 5v5, a differenza del primo capitolo incentrato sul 6v6. Un profondo cambiamento, che punta ad elevare il ruolo della strategia e della sinergia tra compagni e compagne di squadra in base al ruolo del personaggio scelto.

Dopo questa breve panoramica su Overwatch 2, non resta che aspettare le ore 21 italiane di oggi 4 ottobre per mettere le mani sulla nuova creazione Blizzard e assistere o meno alla rinascita di uno dei videogiochi multiplayer più popolari del settore.