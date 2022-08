Dragon Ball e Fortnite: il web è impazzito per Goku e Vegeta che ballano Nelle scorse ore Twitter si è riempito di video in cui i protagonisti di Dragon Ball si muovono a tempo di Orange Justice o Griddy, due dei balli disponibili su Fortnite.

A cura di Lorena Rao

Quando qualche giorno fa Epic Games ha anticipato l'arrivo su Fortnite dei personaggi di Dragon Ball, iconico manga di Akira Toriyama, la reazione della stampa non è stata del tutto positiva: immaginare Goku armato di fucile dava un effetto stridente rispetto a quella caratteristica del guerriero Saiyan. Ora che Goku, Vegeta, Bulma e Beerus sono giunti sull'isola più famosa dei battle royale, l'immagine resta stridente, ma l'effetto generale è incredibilmente esilarante.

Le armi da fuoco accoppiate alla Kamehameha sono poca cosa rispetto alle emote, azioni brevi che vengono eseguite dal personaggio di chi gioca, come una danza, un saluto o altro. Nelle scorse ore Twitter si è riempito di video in cui i protagonisti di Dragon Ball si muovono a tempo di Orange Justice o Griddy, due dei balli disponibili su Fortnite. Il risultato è davvero divertente. Vedere per credere.

Post del genere sul social dell'uccellino blu sono davvero numerosi. Andando però oltre ai contenuti divertenti, il crossover Fornite x Dragon Ball porta tante novità all'interno del battle royale. Si va dall'addestramento diviso in sette serie di incarichi per ottenere le note sfere del drago più altre ricompense, alla possibilità di avere come deltaplano la Nuvola d'Oro (Kinto) per volare tra i cieli dell'isola. Dal 16 agosto fino al 17 settembre 2022 si potrà inoltre salire su una nave da crociera creata dal team di Vysena Studios "per rilassarsi e guardare alcuni episodi selezionati di Dragon Ball Super!", afferma Epic Games via blog ufficiale.

A tal proposito, il prossimo 19 agosto arriverà nei cinema il film animato Dragon Ball Super: Super Hero, lo stesso giorno in cui Fortnite ospiterà le Isole delle Avventure di Dragon Ball con nuove attività con la Nuvola d'Oro e il Torneo del Potere in cui sfidare altri giocatori. Si tratta infatti di un'arena PvP. Un crossover a regola d'arte quello tra Dragon Ball e Fortnite, che terminerà il prossimo 17 settembre.