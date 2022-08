Ecco quando Goku di Dragon Ball arriverà su Fortnite Il prossimo 16 agosto Goku di Dragon Ball approderà nell’isola videoludica più famosa al mondo. Un crossover atteso da molto, che sottolinea la capacità del battle royale di Epic Games di attrarre partnership sempre più particolari.

A cura di Lorena Rao

L'account Twitter di Fortnite ha anticipato una notizia già vociferata da tempo: il prossimo 16 agosto Goku di Dragon Ball approderà nell'isola videoludica più famosa al mondo. Un crossover atteso da molto, che sottolinea la capacità del battle royale di Epic Games di attrarre partnership sempre più particolari. La notizia è stata ripresa anche da Hypex, noto dataminer del gioco, che ha segnalato sempre tramite tweet la lobby a tema Dragon Ball presente sulla mappa, che richiama la Kame House del maestro Muten.

Per quanto questa possa essere una notizia apprezzabile per giocatori e giocatrici, l'arrivo di Goku e co. su Fortnite risolleva ancora una volta una questione: quanto è strano vedere il più celebre dei guerrieri Sayan combattere con armi da fuoco al posto della celeberrima Kamehameha? Un effetto stridente, già visto con Naruto e Superman, altri personaggi dotati di loro tecniche caratteristiche che però in Fortnite si ritrovano a combattere in maniera simile con fucili, pistole e quant'altro. Insomma, come sottolineato da Ash Parrish di The Verge, "nulla è sacro per Fortnite quando ci sono soldi da fare", a costo di alterare immagine e stile di vere e proprie icone pop. Bisogna attendere qualche giorno prima di vedere l'effetto generale di questa politica su Goku, ma gli esempi prima citati non lasciano ben sperare.

Di Dragon Ball e Fortnite se ne parla da oltre un anno. Già a luglio 2021 diversi dataminer, ossia persone che studiano il codice di gioco per scovare le novità e gli aggiornamenti in arrivo, avevano individuato un accordo tra Epic Games e Shueisha, casa editrice giapponese che possiede Shonen Jump, rivista di manga shonen che ospita Bleach, Demon Slayer, Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece e molto altro. Alcuni dei loro personaggi sono effettivamente approdati nel battle royale, ma chissà se se ne aggiungeranno altri e se soprattutto otterranno il favore dei e delle fan dopo quanto visto con Goku e Naruto.