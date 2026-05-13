Google lancia AI Quests, il corso per ragazzi gratuito dedicato all’intelligenza artificiale

Un design fatto a cartoon. Una serie di casi diversi in cui bisogna muoversi su diverse scelte. Alla base di tutto ci sono i concetti elementari dell’intelligenza artificiale. Google ha lanciato il programma AI Quests nel settembre del 2025, ora l’ha aggiornato con una serie di nuove missioni. È un programma didattico, dedicato a una fascia tra gli 11 e i 14 anni. È gratis ma Google lo ha pensato per essere un percorso condiviso con insegnanti e genitori o dedicato alle associazioni che fanno formazione su questi temi nelle scuole. Il programma è sviluppato in collaborazione tra Google Research e Stanford Accelerator for Learning.

AI Quest si divide in una serie di missioni. Alcune sono costruite su dei casi reali. Citiamo solo la prima: si chiama Fiera Fluviale ed è ispirata alla ricerca sulla funzione Previsione delle Inondazioni, un progetto di Google che usa l’intelligenza artificiale per monitorare i fiumi a rischio esondazione. Oltre ai materiali che trovano sulla piattaforma, gli insegnanti possono contare anche sulla Teacher Guide, una guida con tutti i materiali didattici legati a AI Quests.

E poi c’è anche Canyon Crepuscolo, una sfida che si ispira agli studi sulla retinopatia diabetica sviluppati da Google Search insieme all’ l'Aravind Eye Hospital in India e il Rajavithi Hospital in Thailandia. L’obiettivo dello studio era trovare un modo di aumentare le diagnosi di retinopatia diabetica sviluppando tecniche di analisi basate sull’intelligenza artificiale. Parliamo di una patologia curabile nelle prime fasi ma che a lungo può diventare causa di cecità.

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Come accedere a Google AI Quests

L’accesso a AI Quests è libero. Basta andare sulla pagina dedicata del portale Research Google. L’esperienza è molto fluida. Veniamo calati nei panni di alieni che si trovano ad affrontare problemi diversi nel loro pianeta. C’è anche una guida virtuale: Professor Skye che ci guiderà in tutti i passaggi. Lo anticipiamo: non è il minigame di Google che di solito accompagna eventi come le Olimpiadi. Nonostante la grafica cartoon molto semplice, parliamo comunque di un percorso dalle dinamiche abbastanza complesse.