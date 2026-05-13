Per la prima volta allo stadio si entra solo con smartphone: in Finale di Coppa Italia addio a cartaceo e PDF

Per assistere alla finale di Coppa Italia di questa sera tra Lazio e Inter, gli spettatori potranno entrare allo stadio utilizzando esclusivamente un biglietto NFC salvato nel wallet dello smartphone. Addio a biglietti cartacei e PDF salvati sul telefono.

Questa sera andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si giocherà alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma e gli spettatori non potranno accedere all'impianto mostrando un PDF salvato sul telefono o il più tradizionale ticket cartaceo. L'unico titolo d'ingresso valido accettato sarà un biglietto NFC salvato nel wallet dello smartphone. Questo sistema viene adottato già da qualche anno in occasione delle finali dei tornei UEFA, (Champions League, Europa League e Conference League), ma si tratta di una prima volta assoluta per la Lega Serie A, la quale ha collaborato con Vivaticket per promuovere la "digitalizzazione degli eventi sportivi".

Come funziona la tecnologia NFC

Un biglietto NFC (Near Field Communication) sfrutta una tecnologia wireless a corto raggio che garantisce una trasmissione di dati rapida e sicura tra due dispositivi. Non servono codici o password per avviare lo scambio di dati, basta solo che i due apparecchi siano a pochi centimetri di distanza. Il sistema NFC può essere supportato da carte dotate di chip o dai comuni smartphone ed è molto utilizzato nei sistemi di pagamento contactless.

Negli ultimi anni questa tecnologia si sta diffondendo anche per consentire l'accesso agli eventi dove è prevista una grande presenza di pubblico perché rende più veloce il flusso ai tornelli e riduce il rischio di bagarinaggio: il biglietto NFC può infatti essere associato a un dispositivo soltanto, il che rende molto più difficile il fenomeno delle rivendite illecite.

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Come si entra allo stadio con il biglietto NFC

Nelle finali dei tornei UEFA, dopo l'acquisto del biglietto l'utente deve scaricare un'apposita app dove il giorno stesso della finale si sarebbe attivato il biglietto associato allo smartphone. Per la finale di Coppa Italia di questa sera il procedimento sarà leggermente diverso. VivaTicket e Lega Serie A hanno infatti lavorato per rendere il biglietto NFC compatibile con i wallet di iPhone e dispositivi Android, senza bisogno di scaricare una nuova app.

Una volta acquistato il biglietto, prima di entrare all'Olimpico gli utenti dovranno salvarlo sul wallet del proprio smartphone, verificando che il ticket sia visibile per eventuali controlli da parte degli steward. Al momento dell'ingresso, basterà aprire il biglietto sul wallet e avvicinare lo smartphone (o lo smartwatch associato) al lettore della barriera. Una luce verde segnalerà l'avvenuto riconoscimento e lo spettatore potrà guadagnare il proprio posto sugli spalti. In caso di malfunzionamento o problemi tecnici, l'interfaccia del biglietto NFC presenta comunque un QR Code di emergenza che potrà essere scansionato "alla vecchia maniera".

Senza PDF o biglietti cartacei, le operazioni d'ingresso dovrebbero essere molto più veloci. L'unico accorgimento – oltre a non smarrire il dispositivo su cui è salvato il biglietto NFC e verificare che lo smartphone abbia una carica sufficiente almeno fino al momento dei controlli – dovrà essere quello di portare con sé una carta d'identità valida.