Hai già l’alternativa gratuita allo Spid, ma forse non lo sai: come attivare la tua CIE

Dal primo gennaio 2026 lo Spid di Poste Italiane è diventato a pagamento (anche se per il primo anno di attivazione è ancora gratuito). Oltre al Sistema di Identità Digitale fornito da Poste Italiane, anche diversi degli altri Identity Provider autorizzati dall'Agenzia per Italia digitale (AgID) hanno deciso nell'ultimo anno di inserire piani a pagamento. Su Fanpage.it abbiamo spiegato quali sono quelli ancora gratuiti e come fare per passare a uno Spid gratuito. Inoltre, Poste Italiane ha ribadito che chi non è d'accordo con il cambio delle condizioni economiche ha comunque diritto a recedere il contratto entro 30 giorni dalla scadenza senza costi aggiuntivi.

Non tutti sanno però che per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione in modo sicuro esiste un'alternativa altrettanto valida allo Spid, anche se non altrettanto diffusa e utilizzata. Stiamo parlando della Carta d'identità Elettronica (CIE). Ormai la maggior parte degli italiani ne è in possesso, ma anche chi ancora ha la carta d'identità cartacea dovrà a breve richiedere la CIE, dato che a partire dal 3 agosto 2026 i documenti d'identità in formato cartaceo non saranno più validi in tutta l'Unione Europea.

La CIE consente, proprio come lo Spid, di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, ma senza nessun canone o abbonamento. Per poterla utilizzare in questo modo è però necessario attivarla.

Cos'è la CIE

Come spiega il Ministero dell'Interno, la Carta di Identità Elettronica (CIE) è "la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato per accedere con tutti i livelli di sicurezza previsti ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e privati aderenti". Attraverso la CIE è infatti possibile scegliere tra tutti e tre i livelli di sicurezza esistenti. Qui vedremo come attivare l'autenticazione di livello tre, quello che garantisce il livello massimo di sicurezza.

Come attivarla

Per attivare la CIE e utilizzarla quindi in sostituzione dello Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione si può procedere sia tramite smartphone Android o iOS sia tramite computer. Vediamo la modalità tramite smartphone o iPhone per utilizzare il livello 3.

Per utilizzare la tua CIE con livello 3 attraverso il tuo cellulare devi disporre di un dispositivo con lettore NFC e del codice PIN composto da 8 cifre ricevuto insieme alla Carta d'identità Elettronica. Parliamo di quel codice composto di due parti da 4 cifre, la prima è quella che ti è stata consegnata al momento della presentazione della domanda e la seconda è quella ricevuta per posta insieme al documento fisico.

A questo punto è necessario andare su Play Store, o App Store se hai un iPhone, e scaricare l'app CieID. Una volta scaricata, bisogna registrare la propria carta d'identità. Quindi apri l'app e seleziona l'opzione "Accedi con lettura Carta". A questo punto l'app ti chiederà il PIN da 8 cifre associato al tuo documento e una volta inserito ti verrà chiesto di avvicinare la tua carta al retro dello smartphone, dove c'è il lettore NFC (va attivato nelle impostazioni del tuo smartphone). Leggerai una notifica che ti avverte che la registrazione è in corso, una volta terminata l'operazione, la tua CIE sarà attiva con livello 3. Da adesso in poi ogni volta che dovrai accedere a un servizio online della Pubblica Amministrazione, l'app CieID ti chiederà di inserire le ultime 4 cifre del PIN, oppure in alternativa puoi salvarle attraverso l'identificazione biometrica. A fine procedura l'app stessa ti chiede se vuoi configurare l'autenticazione biometrica.

Una volta completata questa procedura, ogni volta che vorrai accedere a un servizio online della Pubblica Amministrazione potrai farlo con il massimo livello di sicurezza. Nell'area di autenticazione dovrai selezionare la voce "CIE" e poi l'opzione "Entra con lettura carta". La tua app CieID si aprirà in automatico e ti verrà chiesto di inserire le ultime 4 cifre del PIN o, se hai attivato l'identificazione biometrica, puoi utilizzare direttamente la tua impronta digitale. Una volta fatto, manca l'ultimo passaggio che consiste nell'avvicinare la tua carta fisica dietro lo smartphone in prossimità del lettore NFC. Completata la procedura, sarai dentro il portale richiesto.

Gli altri livelli di autenticazione

In alternativa al livello 3, è comunque possibile accedere con CIE anche attraverso i livelli 1 e 2, che non richiedono di disporre a ogni accesso della carta fisica. Per utilizzare questa modalità è necessario attivare le credenziali CIE. Per farlo si può procedere andando sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it e seguire la procedura indicata passo passo dal portale.