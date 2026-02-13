Il caso delle carte VISA alle Olimpiadi: quali sono gli unici metodi di pagamento approvati

Secondo il regolamento ufficiale delle Olimpiadi, all’interno di molte strutture dedicate alle gare si può pagare solo con contanti o carta VISA. Una scelta che sta crando qualche problema agli spettatori: chi non ha contanti e non ha una VISA può fare una carta temporanea.

Tra gli sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina c’è VISA. È uno dei Worldwide Olympic and Paralympic Partners, gli sponsor quelli che compaiono in tutti i cartelloni pubblicitari. La sigla VISA sta tornando anche sotto diversi commenti. Il problema è tutto nei pagamenti. Negli ultimi giorni chi è andato a un evento delle Olimpiadi si è accorto che i modi per pagare erano solo due: contanti o carta VISA.

Certo, non parliamo di un prodotto di nicchia. Eppure incrociando diverse stime legate ai pagamenti digitali, le carte del circuito VISA non sono tra gli strumenti più diffusi in Italia per queste operazioni. Tra questo e i dati in calo sull’uso del contante non è difficile immaginare l’effetto: molti utenti si sono accorti che nell’area delle Olimpiadi non avevano nessuno strumento per pagare.

Come si paga agli eventi olimpici

Chiariamolo. I biglietti delle Olimpiadi non hanno esclusive sui metodi di pagamento. Il sistema di acquisto online è semplice. Non solo. Quando si acquista un biglietto delle Olimpiadi ci sono anche tutte le informazioni per la gara. Nelle informazioni viene anche chiarito come si paga all’interno, anche se i passaggi per arrivare sono un po’ macchinosi.

Facciamo un esempio. Se vogliamo andare a vedere una partita di hockey all’Arena Santagiulia a Milano nella sezione All’interno della venue troviamo scritto: “Come pagare ai Giochi | Dentro la sede di gara le uniche forme di pagamento accettate sono VISA o contanti (no Bancomat). Potrai pagare con Apple e Google watch solo se hai associato una carta VISA”.

Nelle sedi delle gare non è possibile introdurre cibi, al netto di esigenze mediche dimostrabili. Sempre in riferimento all’Arena Santagiulia: “Non è consentito introdurre alimenti all’interno dei siti di competizione. Nei siti delle Cerimonie, gli spettatori possono introdurre esclusivamente un alimento confezionato, non deperibile e sigillato, destinato al solo consumo personale”.

Cosa può fare chi non ha Visa

Tutti gli utenti che non hanno una carta VISA possono fare una carta temporanea, sempre VISA. Il meccanismo è simile a quel token con cui si paga ai concerti. In diverse aree trovate un QR Code. Basta collegarsi, fare la carta e decidere quanto caricare. Solo una nota: se finite i soldi caricati, non difficile visto i costi del cibo, poi dovrete creare una nuova carta.