Le tracce della Maturità 2025 secondo ChatGPT: quali temi di italiano potrebbero uscire all’esame In vista della prima prova della Maturità 2025 del 18 giugno abbiamo chiesto a ChatGPT di indicare gli autori e gli argomenti di attualità più papabili per quest’anno. Ovviamente si tratta di un esercizio per l’IA a cui è sempre bene non affidarsi ciecamente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Mancano poco più di dieci giorni alla Maturità 2025 e come ogni anno per gli studenti che si preparano a questo spartiacque nella loro vita la tensione inizia a farsi sentire. In questi giorni di trepidante attesa, il sogno di ogni studente sarebbe conoscere in anticipo le tracce della prova. Ovviamente questo non è possibile, ma un po' per curiosità, un po' per provare a placare l'ansia, sicuramente in tanti avranno già provato a prevedere il futuro chiedendo a ciò che oggi più assomiglia a una sfera di cristallo (che però come abbiamo imparato non sempre funziona): ChatGPT.

Come già l'anno scorso, anche quest'anno noi di Fanpage.it abbiamo messo alla prova il chatbot di OpenAI. Ovviamente siamo partiti dalla prima prova che dovranno affrontare i maturandi di quest'anno, ovvero la prova di italiano, che ci sarà mercoledì 18 giugno. Per farlo abbiamo utilizzato la versione premium di ChatGPT-4o, il chatbot di OpenAI che ha accesso al web e quindi può ottenere informazioni in tempo reale.

Ovviamente non abbiamo nessun elemento per fidarci di queste previsioni, quindi per chi si sta preparando il consiglio resta quello di non affidarsi troppo all'IA, le brutte sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Piuttosto vi lasciamo un nostro approfondimento su tutto quello che c'è da sapere sulla prima prima prova.

Le tracce della Maturità 2025 secondo ChatGPT: i possibili autori dell'analisi del testo

Lo abbiamo fatto con le partite degli Europei 2024, con Sanremo, con l'Eurovision e perfino con la finale di Amici, con risultati altalenanti. Chiedere a ChatGPT una previsione sul futuro è più un gioco che un metodo scientifico, un esercizio per testare le capacità di elaborazione delle informazioni da parte dell'intelligenza artificiale.

In questo caso, per la prima prova della Maturità 2025 abbiamo dato al chatbot questo semplice prompt:

Tra qualche settimana in Italia ci sarà l'esame di Maturità, riesci a fare una previsione degli autori di letteratura e dei temi più papabili per la prima prova?

Come ci ricorda ChatGPT, la prova, uguale per tutti gli indirizzi, prevede sette tracce suddivise in tre tipologie: la tipologia A, che consiste nell'analisi di un testo letterario (una poesia e un brano in prosa), la tipologia B, ovvero il testo argomentativo su tematiche culturali, storiche, filosofiche o scientifiche e la tipologia C, il tema di attualità.

La risposta di ChatGPT si struttura in base alle tre tipologie. Per la prima, ovvero l'analisi del testo letterario, "le scelte del Ministero – argomenta il chatbot – spesso ricadono su autori legati ad anniversari significativi o che non sono stati proposti di recente". Poi ci fornisce un elenco di autori e per ciascuno di questi il motivo per cui potrebbe uscire alla prima prova:

Gabriele D’Annunzio : Non è stato mai proposto nella prima prova dal 2000, rendendolo un candidato plausibile.

: Non è stato mai proposto nella prima prova dal 2000, rendendolo un candidato plausibile. Italo Calvino : Nel 2025 ricorre il 40° anniversario della sua morte; già proposto nel 2015, potrebbe tornare.

: Nel 2025 ricorre il 40° anniversario della sua morte; già proposto nel 2015, potrebbe tornare. Eugenio Montale : Nel 2025 si celebrano i 100 anni dalla pubblicazione di "Ossi di seppia", una delle sue opere più importanti.

: Nel 2025 si celebrano i 100 anni dalla pubblicazione di "Ossi di seppia", una delle sue opere più importanti. Giosuè Carducci : Si commemorano i 190 anni dalla sua nascita; è stato il primo italiano a vincere il Nobel per la Letteratura.

: Si commemorano i 190 anni dalla sua nascita; è stato il primo italiano a vincere il Nobel per la Letteratura. Ignazio Silone : Nel 2025 ricorrono i 125 anni dalla sua nascita; autore di "Fontamara", è noto per le sue opere a sfondo politico e sociale.

: Nel 2025 ricorrono i 125 anni dalla sua nascita; autore di "Fontamara", è noto per le sue opere a sfondo politico e sociale. Andrea Camilleri: Si celebra il 100° anniversario della sua nascita; creatore del celebre commissario Montalbano

È meno probabile – prosegue il chatbot – che vengano riproposti autori già presenti nelle tracce recenti, come Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti, entrambi proposti nel 2024.

I temi probabili per il testo argomentativo e il tema

Il testo argomentativo, ovvero la tipologia B, potrebbe invece incentrarsi su uno di questi temi:

Rapporto tra realtà e finzione

Ruolo dell’Europa e identità europea (in occasione dei 75 anni dalla Dichiarazione Schuman)

(in occasione dei 75 anni dalla Dichiarazione Schuman) Memoria storica e Shoah (dato l'anniversario degli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz)

(dato l'anniversario degli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz) Intelligenza Artificiale e lavoro del futuro

Infine c'è la tipologia C, ovvero il tema di attualità, che di solito punta a far riflettere gli studenti su temi che nel corso dell'anno hanno avuto un impatto a livello internazionale. Per la Maturità 2025 secondo ChatGPT tra questi potrebbero esserci:

Cambiamenti climatici e responsabilità delle nuove generazioni : Il tema ambientale è sempre più urgente e discusso.

: Il tema ambientale è sempre più urgente e discusso. Parità di genere e lotta alle discriminazioni : Temi legati ai diritti civili e sociali sono spesso oggetto di riflessione.

: Temi legati ai diritti civili e sociali sono spesso oggetto di riflessione. Educazione e salute mentale : La pandemia ha accentuato l'attenzione su questi aspetti, soprattutto tra i giovani.

: La pandemia ha accentuato l'attenzione su questi aspetti, soprattutto tra i giovani. Guerra e pace nel mondo: Conflitti come quelli in Ucraina o in Medio Oriente potrebbero essere spunti per riflessioni più ampie.