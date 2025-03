video suggerito

La prossima serie che guardi su Prime Video potrebbe avere la voce di un'intelligenza artificiale Amazon ha annunciato che comincerà una sperimentazione su Prime Video per doppiare film e serie con l'intelligenza artificiale. Al momento il test non è invasivo: parliamo di un piccolo catalogo di 12 film che si trovano solo in lingua originale. Ma sicuramente è un inizio per studiare le applicazioni di questa tecnologia.

A cura di Valerio Berra

A dire il vero, sembra uno sbocco naturale per questa tecnologia. Come riporta AP News, Amazon ha annunciato che inizierà una serie di sperimentazioni basate sull’intelligenza artificiale sul suo servizio Prime Video. In breve, Amazon ha deciso di avviare una campagna di test in cui userà l’intelligenza artificiale per automatizzare il doppiaggio di un catalogo di film e serie, parliamo in tutto di 12 titoli che al momento non sono doppiati e quindi si possono vedere solo in lingua originale.

Come funziona il doppiaggio con l’intelligenza artificiale

Per adesso le lingue in cui verrà avviata la sperimentazione sono inglese e spagnolo latinoamericano. AP News riporta solo un nome tra quelli scelti per la sperimentazione: El Cid – La leggenda, un film di animazione spagnolo pubblicato nel 2003. Sul post pubblicato dal blog di Amazon troviamo anche il film Mi Mamá Lora e il thriller Long Lost.

Raf Soltanovich è un manager di Prime Video che si occupa dello sviluppo tecnologico. È lui a spiegare la strategia di Amazon: “Crediamo nel miglioramento dell'esperienza dei clienti con un'innovazione basata sull’intelligenza artificiale. Il doppiaggio assistito dall'IA è disponibile solo per i titoli che non hanno già il supporto per il doppiaggio”.

Certo, quindi, è un test. Ma cosa succederà quando dopo questo test sarà possibile vedere un film nella propria lingua con le voci originali degli attori? E magari anche con i movimenti della bocca aggiustati sempre dall’intelligenza artificiale per renderli più reali? Nel suo comunicata stampa, Amazon ha fatto un generico riferimento anche alla possibilità di attivare dei contatti con i Paesi di distribuzione per garantire la qualità degli audio doppiati.