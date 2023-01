In Giappone puoi allenarti con la ciurma di One Piece: a Tokyo apre la prima palestra ispirata al manga Personal trainer vestiti con abiti ufficiali, gigantografie del manga sui muri, punteggi a tema pirateschi: ecco come si presenta la prima palestra ufficiale di One Piece di Tokyo.

A cura di Lorena Rao

Il 13 gennaio scorso è stata inaugurata a Tokyo la prima palestra ufficiale di One Piece, il manga firmato da Eiichirō Oda. Si trova nel quartiere di Shibuya, tra i più noti e frequentati della metropoli giapponese. Come è facile aspettarsi, il luogo è ricco di riferimenti al manga, a partire dal nome. La palestra si chiama ONE PIECE FITNESS Bragmen.

Entrando nella palestra, è possibile vedere il team di personal trainer vestito con le divise ufficiali della Marina di One Piece. I muri presentano invece delle gigantografie ritraenti alcune scene iconiche del manga.

La palestra offre inoltre un peculiare sistema di punteggio, basato sulle taglie piratesche, che aumenterà ad ogni ingresso del cliente. C'è pure una classifica sulle misure delle singole parti del corpo. Modi, insomma, per incentivare i vari percorsi di allenamento. Spazio anche per i bambini, con la sala denominata “Scuola per Pirati”.

Abbonamenti e prezzi

La palestra di One Piece offre cinque tipologie di abbonamento, dipendenti dal giorno e dall’orario di ingresso. Anche in questo caso, i nomi provano a richiamare l'idea di ciurma, elemento chiave di One Piece. Eccoli nel dettaglio:

Premiere Crew, per allenarsi in qualsiasi giorno della settimana.

per allenarsi in qualsiasi giorno della settimana. Day Crew , per allenarsi nei giorni feriali dalle 6:30 alle 18:00.

, per allenarsi nei giorni feriali dalle 6:30 alle 18:00. Morning Crew , per allenarsi la mattina dalle 6:30 alle 12:00.

, per allenarsi la mattina dalle 6:30 alle 12:00. Night Crew , per allenarsi la sera, dalle 18:30 alle 00:00.

, per allenarsi la sera, dalle 18:30 alle 00:00. Holiday Crew, per allenarsi anche nei giorni festivi durante l’intero arco della giornata.

Ciascun abbonamento si può firmare con una tassa di iscrizione annuale, a cui si aggiunge una quota mensile. Il pacchetto Premiere Crew costa 27.500 yen (198 euro circa). Chi ha acquistato il pacchetto Premiere Crew entro la fine di ottobre 2022 ha avuto in regalo una pistola ispirata al Gatling Gun di Rufy, il protagonista di One Piece. In generale, all’iscrizione è possibile ricevere una maglietta con un’illustrazione originale a tema.