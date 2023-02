La coreografia dei tifosi del PSG è un meraviglioso omaggio a One Piece, così i manga entrano allo stadio La coreografia del PSG è solo l’ultima citazione di One Piece. Il manga, scritto da Eiichiro Oda, ha venduto oltre 500 milioni di copie.

A cura di Valerio Berra

Il gol di Coman, la papera di Donnarumma e la vittoria del Bayern Monaco che vince l’andata degli ottavi di Champions League contro i padroni di casa del Paris Saint-Germain. E tutto questo con due gol annullati a Mbappé e una pessima prestazione di Messi. Lo spettacolo sul campo dello stadio Parc des Princes a Parigi non è mancato. Ma anche sulle tribune non è stato affatto male.

I tifosi del Psg hanno creato una coreografia che ha abbracciato tutto lo stadio. Il protagonista è stato Rufy Cappello di Paglia, ai manga Monkey D. Luffy. Il protagonista del manga scritto da Eiichiro Oda è comparso sulla curva dello stadio vestito con i colori del Psg. Ma la coreografia non è stata affatto statica. Con un pungo Rufy si è allungato lungo tutte le tribune e ha distrutto il simbolo del Bayern. Dall’altra parte dello stadio tutto veniva sorvegliato dalla Going Merry, storica nave di Rufy.

One Piece, la storia del manga dei manga

Con oltre 500 milioni di copie vendute, One Piece è il manga che ha venduto più volumi al mondo. Il primo capitolo è stato pubblicato dal 1997 e il manga è ancora in corso. Dovrebbe finire entro i prossimi cinque anni ma non esiste ancora una data precisa. Un tempo enorme per un manga in cui settimana dopo settimana viene raccontato il viaggio della ciurma di Rufy alla ricerca del più grande tesoro dei mari, il One Piece.

La coreografia dei tifosi del PSG è solo l’ultima di una lunghissima serie di citazioni. Alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 diversi atleti hanno imitato le pose dei personaggi di questo manga per celebrare la loro vittoria, il ministero della Difesa ucraino ha citato Rufy sul suo profilo ufficiale Twitter e fra poco ci sarà anche una serie in live action su Netflix.

Anche se quella di One Piece è stata notevole, non siamo certo davanti alla prima coreografia con protagonista un manga organizzata dai tifosi di calcio. Tra i tanti esempi, nel luglio del 2018 i tifosi della nazionale del Giappone hanno srotolato ai Mondiali di Calcio in Russia uno striscione enorme dedicato a Capitan Tsubasa, storico manga sul calcio più noto in Italia come Holly e Benji.