One Piece conquista Times Square, perché la ciurma di Rufy ha invaso gli schermi di New York L’evento è stato organizzato per l’uscita nelle sale di Red, il nuovo film dedicato all’opera di Eiichiro Oda.

A cura di Valerio Berra

Un conto alla rovescia. La stessa sequenza replicata su decine di schermi. Solo un indizio: un cappello di paglia appoggiato ai numeri che scorrono. Il countdown finisce. Appare il jolly roger più famoso nella storia dei manga e il cappello di paglia inizia a scendere. Quando arriva in fondo alla schermo principale tutta Times Square si sincronizza e si riempie con i protagonisti di One Piece, il manga sulla pirateria scritto e disegnato da Eiichiro Oda. La sera del 9 ottobre la piazza più iconica di New York è stata riempita dalla pubblicità per il film Red, l’ultima pellicola dedicata a One Piece.

Il film è già uscito in altri Paesi, a partire dal Giappone. Nelle sale degli Stati Uniti uscirà il 4 novembre. L’evento ha radunato appassionati della saga e addetti ai lavori. Su TikTok e Instagram si possono trovare immagini che ritraggono fan vestiti come i protagonisti dell’opera di Oda mentre su Twitter è apparso il commento di Colleen Clinkenbeard, la doppiatrice inglese di Rufy: “Non ho parole. One Piece ha conquistato Time Square questa sera ed è stato incredibile. Il mio cuore sta scoppiando”.

Quando uscirà One Piece Red in Italia

One Piece è il manga dei record. Ad agosto ha superato le 500 milioni di copie vendute. La sua popolarità è esplosa anche fuori dal Giappone. Oltre agli Stati Uniti, Red arriverà anche in Italia dove sarà nei cinema a partire dal 1° dicembre con il doppiaggio in italiano. Chi non riesce ad aspettare fino a questa data potrà vederlo con i sottotitoli in lingua originale il 7 e 8 novembre. Il film è diretto da Gorō Taniguchi ed è stato prodotto dalla Toei Animation.