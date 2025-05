video suggerito

Da New York a Washington fino a Las Vegas, le grandi città americane stanno sprofondando a un ritmo allarmante Ventotto grandi città degli USA stanno sprofondando a causa dell’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere, accentuato dal peso delle strutture urbane: a Houston, in Texas, il collasso ha raggiunto velocità che superano i 10 millimetri/anno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Velocità media di cedimento del suolo in 28 città degli Stati Uniti / Credit: Nature Cities

Molte delle principali città degli Stati Uniti d’America, tra cui New York, Washington e Las Vegas, stanno sprofondando a un ritmo allarmante, con abbassamenti che vanno dai 2 a oltre 10 millimetri all’anno. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Cities, che ha valutato il rischio di cedimento del terreno nelle 28 città più popolose degli Stati Uniti, riscontrando che almeno il 20% delle aree urbane sta profondando in tutte le città prese in esame, con potenziali ripercussioni su 34 milioni di persone.

La causa principale del fenomeno, noto come subsidenza, è l’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere, accentuato dal peso delle infrastrutture urbane. In 25 delle città studiate, almeno il 65 delle aree urbane sta sprofondando, minacciando l’integrità strutturale di edifici, strade, ponti e dighe. “Anche lievi spostamenti verso il basso del terreno possono compromettere in modo significativo la stabilità e la sicurezza di costruzioni e opere pubbliche – ha affermato il dottor Leonard Ohenhen, ex studente laureato presso la Virgina Tech di Blacksburg e co-autore principale dello studio.

28 città degli Stati Uniti stanno sprofondando, Houston è la più colpita

Secondo il nuovo studio della Virginia Tech, 28 grandi città statunitensi stanno subendo un abbassamento delle aree urbane da 2 a 10 millimetri all’anno: New York, Chicago, Seattle, Denver stanno sprofondando a velocità di circa 2 millimetri/anno, mentre diverse città del Texas stanno registrando alcuni dei tassi di abbassamento più elevati, dai 5 millimetri/anno e fino a 10 millimetri/anno in alcune zone di Houston.

Leggi anche Siamo riusciti a restringere il buco dell'ozono, perché non riusciamo a rallentare la crisi climatica

La subsidenza in 28 città degli Stati Uniti: a) percentuali di esposizione in ciascuna città (dal giallo: subsidenza > 0 mm all'anno; al rosso: subsidenza > 1 cm all'anno); b) L'area totale soggetta a subsidenza (in blu) e la popolazione soggetta a subsidenza (in verde) per ciascuna città / Credit: Nature Cities 2025

A Houston, in particolare, alcune aree stanno sprofondando più velocemente delle zone adiacenti.

“Questo fenomeno rappresenta uno degli effetti più dannosi ma meno visibili della subsidenza – hanno precisato gli autori dello studio, guidati dal geodeta e geofisico Manoochehr Shirzaei dell’Earth Observation and Innovation Lab del Virginia Tech – . A differenza dei rischi legati ad esempio alle alluvioni, dove il pericolo si manifesta solo quando il terreno sprofonda al di sotto di una soglia critica, un movimento irregolare del terreno può causare crepe e destabilizzare edifici, fondamenta e infrastrutture”.

I ricercatori hanno inoltre valutato come i rischi infrastrutturali aumentino al variare dei tassi di subsidenza: tra le città con variabilità più elevate anche New York, Las Vegas e Washington. “La natura latente di questo rischio implica che le infrastrutture possano essere compromesse silenziosamente nel tempo, con danni che diventano evidenti solo quando sono gravi o potenzialmente catastrofici – ha affermato il professor Shirzaei – . Questo rischio è spesso aggravato nei centri urbani in rapida espansione”.