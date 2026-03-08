La posizione del tesoro di One Piece, la teoria: “È a 651 metri di profondità nella Baia di Suruga”

Lo spot di One Piece per celebrare le 600 milioni di copie vendute ha innescato una caccia al tesoro. Migliaia di fan hanno iniziato a analizzare ogni fotogramma per cercare di capire dove è stato depositato il forziere che contiene una delle risposte più cercate del manga: cos’è il One Piece.

Il 3 marzo One Piece ha raggiunto quota di 600 milioni di copie vendute. Non è un record, come gli altri. È la soglia che lo ha fatto diventare il fumetto più venduto al mondo. Più di Superman, anche se il paragone non regge benissimo: la prima copia di Superman è uscita nel 1939, la serializzazione di One Piece è iniziata nel 1997. Qui vi spieghiamo perché è uno dei fenomeni editoriali più importanti al mondo. Per celebrare il traguardo, e anche per lanciare la seconda stagione della serie Netflix, il suo autore Eiichirō Oda si è prestato a uno spot che forse è un po’ sfuggito di mano.

Il 3 marzo su un canale YouTube di One Piece è stato pubblicato un video di poco più di due minuti in cui si vede Oda che scrive su un foglio di carta la risposta a una domanda che aleggia da anni: cos’è il One Piece. Quel foglio è stato messo in un forziere pressurizzato, portato a largo da qualche parte nei mari vicino al Giappone e poi abbandonato sul fondo dell’oceano.

Una breve spiegazione di cos’è il tesoro di One Piece

Breve recap per chi non ha mai seguito la serie: One Piece è la storia di un gruppo di pirati capitanati da Monkey D. Luffy. Vivono in un pianeta fantastico, qualcosa di simile alla terra ma con molti più oceani. La tecnologia non è avanzata come quella che conosciamo noi. O meglio, non lo è in tutti i campi. Non esiste internet e non ci sono aerei. Ci si sposta per nave.

Leggi anche Eiichirō Oda ha nascosto il finale di One Piece in fondo al mare: le foto del forziere

Il One Piece è il tesoro leggendario raccolto da Gol D. Roger, unico re dei pirati. Una volta catturato dalla Marina Militare, Gol D. Roger è stato condannato a morte. Sul patibolo ha detto: “Il mio tesoro…? Se lo volete, è vostro… cercatelo! Ho lasciato tutto in un certo posto”. Il tesoro si chiama One Piece ma nessuno sa davvero cos’è. Chi lo trova diventerà il re dei pirati. Oda ha più volte spiegato che è una "cosa fisica", non qualcosa di più astratto come l'amicizia o il senso del viaggio.

Disclaimer: questa è una nota di contesto per chi non segue il manga e non tiene conto del miliardo di sottotrame che esistono dietro la storia principale.

Dove si trova il forziere con il segreto di One Piece

Lo spot di One Piece doveva essere giusto uno spot. Un modo per celebrare i risultati dell’opera. Poi la community ha fatto il resto. In tutto il mondo esiste una community di fan che da anni sta seguendo tutti gli sviluppi dell’opera, capitolo dopo capitolo. Ipotizzano scenari, provano a fare previsioni, commentano le scelte di Oda. Solo la comunity su Reddit ha 1,2 milioni di follower. Era difficile che uno spot del genere passasse inosservato. È cominciata una caccia al tesoro.

Il video è stato ispezionato in ogni suo frame, per ricavare tutte le informazioni possibili sulla posizione del forziere. L’utente XilLive ha riassunto nel forum Reddit One Piece Spoilers, le informazioni principali:

Il forziere è stato lasciato nelle acque territoriali giapponesi. Anche la nave utilizzata per l’operazione sembra appartenere alla guardia costiera giapponese

Si possono dedurre informazioni sulla posizione : non si vedono terre emerse all’orizzonte ma incrociando la posizione del Sole si può immaginare che la costa sia dietro a barca a Nord Est

: non si vedono terre emerse all’orizzonte ma incrociando la posizione del Sole si può immaginare che la costa sia dietro a barca a Nord Est Il forziere è stato depositato a 651 metri di profondità, nel video si vede che tocca un fondale con sedimenti fini, non disturbati dalle correnti

Secondo XilLive la posizione che riesce a far coincidere tutti questi fattori è la Baia di Suruga, un tratto di mare che bagna la prefettura di Shizouka. Siamo a Sud di Tokyo, nell’Oceano Pacifico. Nel video si vede che il deposito del forziere è andato a buon fine.

La caccia al tesoro: le parole di iShowSpeed

Ora. Recuperare un forziere a 651 metri di profondità non è un’operazione semplice. Giusto per capire. I mezzi più moderni della flotta sottomarina della Marina Militare italiana operano a una profondità appena superiore ai 400 metri. Parliamo dei sottomarini di classe U212 NFS. Per arrivare a 651 metri servono batiscafi usati di solito nella ricerca scientifica. Lo storico batiscafo Trieste era riuscito ad arrivare nel 1960 a 10.917 metri di profondità, sul fondo della fosse delle Marianne.

Eppure qualcosa si sta muovendo. iShowSpeed è uno dei content creator più noti al mondo. Ha 47 milioni di follower su Instagram e risorse praticamente illimitate per la creazione dei suoi contenuti. Ha già pubblicato in live sui suoi canali diversi viaggi attorno al mondo. Non solo: è un grande fan di One Piece. La stanza operativa da cui pubblica le sue live ha una grande parete con le scene del manga. Appena ha visto lo spot ha lanciato la sua esplorazione: ha promesso di partire alla ricerca del One Piece e trasmettere tutto in streaming.

Al netto della fattibilità della missione, nei forum sta emergendo anche un altro dubbio: cosa fare una volta trovato il tesoro? Ha davvero senso leggere e rivelare al mondo il contenuto del forziere? Il rischio, chiaramente, è quello di rovinare la fine del manga a tutti i fan. Al momento non c’è ancora una data certa per la conclusione. Le ipotesi più pacate parlano di 5 anni. In molti sui social stanno dicendo però la stessa cosa: il primo che lo trova deve distruggerlo.

Il video completo con il forziere