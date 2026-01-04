Il video di un caminetto da dieci ore è stato visto più di 156 milioni di volte: quanto ha guadagnato

YOUTUBE | Screenshot dal video "Fireplace 10 hours full HD"

A volte il successo e la ricchezza arrivano dopo anni di duro lavoro, altre volte però può bastare una trovata fortunata, come quella da cui è nato un video pubblicato su YouTube che negli ultimi giorni sta facendo discutere il popolo di X. Parliamo del video "Fireplace 10 hours full HD", che da quando è stato pubblicato sulla piattaforma, il 2 ottobre 2016, è stato visto quasi 157 milioni di volte. Un successo che secondo alcuni utenti del web potrebbe aver fatto guadagnare al canale che lo ha pubblicato centinaia di migliaia di euro, sfiorando la soglia del milione.

Nonostante quello che si potrebbe pensare dato il suo successo, non si tratta però di un contenuto elaborato, né tanto meno particolare. Semplicemente, come dice il titolo, è il video di un caminetto accesso che brucia e scoppietta. Ma una particolarità che lo rende diverso dalla maggior parte dei video online ce l'ha davvero: dura ben dieci ore, ma le immagini non cambiano mai, si ripetono il loop per tutto il video.

Cos'è questo video

Non sappiamo molto dell'autore di questo contenuto, fatta eccezione per le poche informazioni deducibili dal canale YouTube che lo ha pubblicato. Questo ha un nome molto simile a quello del video, si chiama infatti "Fireplace 10 hours", e la sua iscrizione su YouTube risale al 30 settembre 2016 ed è stata effettuata da un utente in Romania. Da allora il canale ha caricato soltanto il video del caminetto scoppiettante e poi nient'altro. In questi anni il canale ha totalizzato 112 mila iscritti e l'unico video pubblicato ha superato la soglia delle 156 milioni di visualizzazioni.

In realtà, per quanto la sua durata possa sembrare fuori dalla norma, basta fare una ricerca veloce, scrivendo la parola "Fireplace" nella barra di ricerca di YouTube, per vedere come la piattaforma sia piena di video di caminetti scoppiettanti che durano ore, alcuni anche più di 10. Ma "Fireplace 10 hours Full HD" è tra quelli in assoluto più visti.

Il dibattito su X

Se il video è stato pubblicato nove anni fa, probabilmente vi starete chiedendo perché ne stiamo parlando soltanto ora. In realtà tutto è iniziato dal post su X di un utente che ha pubblicato uno screenshot del canale e vicino quello di un grafico dei ricavi stimati, secondo il quale il video in questione avrebbe guadagnato circa 1,2 milioni di dollari. Nel post l'utente scrive "Bro is set for life", ovvero "L'amico si è sistemato per tutta la vita".

Nei commenti diversi utenti hanno messo il dubbio l'autenticità del dato, altri hanno perfino sostenuto che un video di questo tipo non sia monetizzabile in base alla politica di YouTube. Ad esempio, come possiamo leggere sulle "Norme sulla monetizzazione dei canali YouTube", per essere monetizzabili i video devono avere una dose di autenticità. I contenuti ripetitivi in effetti rappresentano un punto importante: "Questo tipo di contenuti non è mai stato idoneo alla monetizzazione ai sensi delle nostre norme esistenti, che premiano i creator per i contenuti originali e autentici", si legge nel regolamento di YouTube. Tuttavia, è la stessa piattaforma a stabilire volta per volta se un determinato contenuto è originale o ripetitivo.

Le stime sui guadagni

In realtà, la vicenda è molto complessa. Per prima cosa va chiarito che YouTube non diffonde i dati relativi ai guadagni dei video, se non ai diretti interessati, inoltre la piattaforma non mostra nemmeno se un certo video stia guadagnando o meno. Certo, ci sono alcuni dettagli, come la presenza di pubblicità, che potrebbero farlo supporre, ma comunque non è un dato certo o ufficiale.

Detto ciò, ammettiamo pure che il video abbia guadagnato in tutti questi anni, è praticamente impossibile sapere con certezza l'entità dei ricavi. L'utente di X ha postato un grafico che probabilmente ha preso da uno strumento di analisi dati di terze parti (non sappiamo quale). Quindi si tratta in ogni caso di stime non ufficiali.

Per fare una verifica abbiamo utilizzato anche noi uno di questi strumenti consultabili online. Ecco cosa abbiamo scoperto: secondo la piattaforma di statistiche Social Blade il canale Fireplace 10 hours – che negli ultimi 30 giorni è stato visualizzato 2,8 milioni di volte – potrebbe aver guadagnano dai 699 agli 11.000 dollari al mese, mentre le stime relative ai guadagni annuali vanno dai 3,3 mila ai 53 mila all'anno. Facendo due conti, secondo queste stime, in questi nove anni potrebbe aver guadagnato tra i 29.700 ai 477 mila dollari, ovvero tra i 25 mila e i 406.642 euro.