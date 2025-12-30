I conti di Michele Molteni: “In un anno ho guadagnato oltre un milione di euro. Tutto con 29 video”

Michele Molteni, classe 1989, è uno degli youtuber più seguiti in Italia. Si occupa soprattutto di crafting: costruisce bunker, case nel legno o garage futuristici e racconta tutto sul suo canale YouTube.

Il mini bunker. Il mega bunker. La casa sull’albero. Lo scivolo acquatico. La barca con bottiglie di plastica. Pochi schermi. Nessun videogioco. Tante costruzioni. Michele Molteni, classe 1989, è uno dei creator italiani più noti su YouTube. Sulla piattaforma ha 1,79 milioni di iscritti. Su Instagram arriva a 585.000 follower e su TikTok a 706.000. I suoi video sono girati tutti all’aperto, a metà tra vlog e crafting.

Michele crea costruzioni da zero. Fa praticamente tutto da solo. Scava, monta, dipinge, isola e riprende. Come molti creator a fine anno pubblica anche anche un resoconto dei guadagni. Un po’ per trasparenza, un po’ perché la questione guadagni-social ha sempre attirato l’interesse degli utenti. Al netto del voyeurismo, la cosa interessante è capire come funzionano e come stanno cambiando i flussi di guadagno dei creator.

Quanto guadagna Michele Molteni

Secondo i dati del suo canale, nel 2025 Molteni ha pubblicato su YouTube 29 video con una durata media di 17:41 minuti. Non parliamo ovviamente di video di gaming ma di piccoli corti che a volte sono complessi da produrre, girare e montare. Con questi 29 video Molteni ha guadagnato direttamente da YouTube Italia 280.000 euro. Questa cifra si riferisce ai guadagni diretti: quelli che la piattaforma gira ai creator per le pubblicità pubblicate durante i loro video.

A questi si aggiungono 28.000 euro guadagnati sempre da YouTube ma da un canale spagnolo in cui vengono caricati gli stessi video italiani doppiati. Non tutti: su Miguel El Italiano sono stati pubblicati 14 video. Il canale spagnolo al momento ha 881.000 iscritti.

Il grosso dei guadagni però arrivano dai brand: mettendo insieme sia i brand che hanno acquistato contenuti per YouTube che quelli che hanno acquistato pacchetti o video singoli su altri social si arriva a un totale di 1.214.000 euro. Sommando tutte le voci del fatturato 2025, compresi gli eventi, si arriva a 1.532.000 euro. A spanne: 52.000 euro a video.

I dati di Molteni Company Srl

Sono numeri inventati? Possiamo fare un controllo. Dal sito internet di Michele Molteni apprendiamo che la sua società di riferimento è Molteni Company Srl. Secondo i dati del portale Ufficio Camerale questa società ha sede a Costa Masnaga, la stessa città di cui è originario Molteni.

Il bilancio del 2025, come normale, non è ancora stato depositato ma possiamo vedere i dati del fatturato del 2024: 1.302.937 euro. Poco distante da quello dichiarato da Molteni nel video in cui Molteni spiegava le sue entrate del 2024.

In quell’occasione aveva fissato le entrate totali dalle attività legate a 1.256.014 euro. Quei 50.000 euro che ballano tra le sue dichiarazioni e i dati del portale possono quindi venire tranquillamente da altre fonti come affitti, vecchi redditi, pagamenti per lavori precedenti o consulenze.