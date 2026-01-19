Sparito il canale YouTube di Andrea Galeazzi: “Rubate tutte le password, trasmettono live sui Bitcoin”

Se negli ultimi anni avete cambiato telefono, con buona probabilità sarete finiti su un video di Andrea Galeazzi. Prima architetto, ora praticamente youtuber a tempo pieno, Galeazzi è una delle voci più importanti in Italia quando si parla di recensioni di prodotti tecnologici. Su YouTube ha 1,4 milioni di iscritti. Su Instagram 453.000 follower. Storici i video dei primi smartphone di Stonex One di Francesco Facchinetti. Poche ore fa ha pubblicato un video per spiegare a tutti loro che qualcuno ha rubato i suoi account.

Galeazzi non spiega i dettagli su cosa è successo: “Un video che non avrei mai voluto fare. È stata colpa mia. Mi hanno clonato la mail, sono entrati nel mio Google. Me l’hanno clonato. Non ho accesso a YouTube. Sto cercando di cambiare mail ai social. Disperazione. Se vedete video strani, non sono io. Mi hanno rubato account Google”.

Cosa è successo al canale YouTube di Andrea Galeazzi

Le dinamiche non sono chiare, Galeazzi anticipa che spiegherà cosa è successo più avanti. Intanto il suo canale YouTube è cambiato due volte. Prima è stato ribaltato da chi è entrato nei suoi account. L’hacker, o più probabilmente il gruppo di hacker, ha cambiato tutta l’home page del canale. Via la foto profilo, via la foto di copertina, via anche le playlist con i video. Tutto è stato sostituito da una serie di contenuti a tema Bitcoin.

Non solo. Dopo che gli hacker hanno cambiato tutto l’aspetto del canale, hanno cominciato a trasmettere una live sugli investimenti. Poi tutto è direttamente scomparso. Al momento non è più raggiungibile. Si legge solo: “Questo canale è stato rimosso poiché violava le nostre Norme della community”.

Gli attacchi che rubano l’account per vendere Bitcoin

Quello che è successo a Galeazzi è un tipo di truffa abbastanza comune. Si violano le password di un utente e si distribuiscono sui social messaggi, video e foto per vendere prodotti. Nel caso di Galeazzi la società a cui veniva fatta pubblicità si chiamava Strategy. Nella live c’era un QR Code in sovrimpressione che invitava gli utenti a entrare su un link. Non abbiamo fatto in tempo a verificare il link ma con buon probabilità il QR Code avrebbe portare gli utenti a una nuova truffa.