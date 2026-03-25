I TheShow sbarcano su Amazon: è la prima volta per un canale di YouTube Italia

Il canale di creator The Show ha annunciato una nuova partnership con Amazon che porterà su Prime Video uno dei format di maggiore successo del canale. È la prima volta che accade per un progetto creativo nato su YouTube Italia.

"Abbiamo venduto The Show ad Amazon?". È con questa domanda, volutamente ambigua, che Alessandro Tenace, volto storico dei The Show, ha aperto il video pubblicato lo scorso 21 marzo sull'omonimo canale YouTube. In realtà, lo anticipiamo subito, la svolta uno non è così radicale, ma segna comunque un precedente che presto potrebbe fare scuola e stravolgere gli equilibri dello showbusiness digitale. I TheShow sono infatti i primi in Italia a portare un loro format su Prime Video, aprendosi così anche al grande pubblico delle piattaforme di streaming che per interessi personali o età anagrafica non bazzica granché il mondo dei content creator.

Chi sono i The Show

Nato nel 2013, quello dei The Show è uno dei progetti longevi e di successo di YouTube Italia. Il duo storico è formato proprio da Tenace e Alessio Stigliano. I due hanno iniziato a farsi conoscere con candid camera ed esperimenti sociali via via sempre più sofisticati, guadagnandosi una nutrita fanbase. Negli anni, ai due si sono aperte anche le porte del piccolo schermo, con svariate apparizioni sui canali generalisti e la partecipazione all'edizione del 2016 di Pechino Express. Edizione che, peraltro, hanno anche vinto. Negli ultimi tempi Stigliano si è però via via sfilato dal progetto, anche se per il momento non è stata comunicata alcuna rottura ufficiale. Al suo posto si è invece fatta sempre più importante la presenza di Jaser, al secolo Andrea Baggio, un altro creator "storico" di YouTube Italia e che negli anni è diventato un membro fisso del team. La prova di questi nuovi equilibri risiede nel fatto che nel video dove è stata annunciata la partnership con Amazon, è proprio Jaser ad affiancare Tenace e non Stigliano.

L'annuncio: cosa sbarca su Amazon e cosa rimane su YouTube

Il fulcro della nuova fase è "Vita Nova" una serie pubblicata nel 2023 sulla piattaforma per abbonati TheShow+ e che sarà la prima ad essere inglobata nel catalogo Prime. Si tratta di un documentario immersivo in cui Jaser tenta di ricostruirsi una vita da zero in 14 giorni, in un Paese straniero in cui viene portato bendato. Una metafora di come non sia mai troppo tardi per ricominciare tutto da zero.

Nel video, girato in Albania, proprio nel luogo in cui inizia l'avventura del format, Tenace e Jaser hanno raccontato i dettagli dell'accordo: Vita Nova approderà su Amazon Prime Video insieme a una selezione di contenuti storici, tra cui gli episodi di "Si può fare?". Se l'esperimento riuscirà (tradotto: se gli utenti di Prime se la guarderanno), Amazon potrà vantare diritto di prelazione sullo sviluppo di un'eventuale seconda stagione.

Come fatto notare dallo stesso Tenace, questa novità rientra in una strategia globale di Amazon, sempre più interessata ai creator. Il riferimento è a MrBeast, uno degli YouTuber più seguiti di tutto il pianeta, che nel 2025 ha portato su Prime Video il format "Beast Games", dove mille concorrenti si sfidano in prove estreme per un montepremi milionario.

Cosa cambia per il progetto The Show

Tenace ha spiegato chiaramente come l'accordo riguardi solo il format "Vita Nova", rassicurando sulla piena indipendenza creativa del progetto. Tutta la produzione storica e i nuovi contenuti continueranno ad essere postati sul canale free e i vari canali per gli abbonati. Qualora però la partnership dovesse rivelarsi fruttuosa, il prossimo format destinato a sbarcare su Prime potrebbe essere "Vecchi bastardi".

Dal punto di vista economico, invece, non è ben chiaro cosa cambierà per le tasche dei diretti interessati. Il progetto parte già da una base solida. Stando ai dati relativi a The Show SRL, società in capo al progetto creativo, nel 2024 il fatturato dell'impresa ha superato i 1,2 milioni di euro. Si presume quindi che la partnership con Amazon possa aver aperto ulteriori prospettive di crescita.

Nonostante per tutto il video i due protagonisti abbiano giocato sull'attesa per la rivelazione dell'aspetto finanziario della collaborazione, alla fine la cifra pronunciata da Tenace è stata sapientemente bippata. Lo stesso Tenace ha comunque spiegato come, per la natura stessa del canale, gran parte dei soldi messi sul piatto da Amazon verranno reinvestiti per produrre nuovi contenuti.