Caso Signorini, da dove arriva la monetizzazione di Fabrizio Corona: le scommesse e il trucco stile Inter

La seconda puntata è già stata annunciata. Lunedì 22 dicembre Fabrizio Corona pubblicherà il nuovo episodio del Prezzo del Successo, la serie di video pubblicati su YouTube che ha come protagonista Alfonso Signorini. Corona sta mostrando chat, immagini e vocali attribuiti a Signorini dove il conduttore cerca di convincere diversi uomini ad avere rapporti con lui sfruttando il suo ruolo nella produzione del reality Grande Fratello.

Il caso, se le accuse saranno confermate, potrebbe avere risvolti complessi per Signorini. Abbiamo già spiegato su Fanpage.it la strategia di Fabrizio Corona. Anzi. Forse l’ha spiegata bene lui in un’intervista a Cliché, trasmissione di RSI. Basta una frase: “Purtroppo i numeri li fai guadagnando e vendendo agli stupidi che ti seguono. La maggior parte delle persone che seguono ste robe sono tutti stupidi”.

E infatti basta guardare cosa sta succedendo sui canali social di Fabrizio Corona in questi giorni. La monetizzazione di Falsissimo, almeno da quello che possiamo vedere, arriva da diversi flussi. Non si butta via niente. Ci sono le pubblicità sul video. Nella dashboard che mostra Corona si vede il logo che indica la monetizzazione attiva. Ci sono gli abbonamenti e poi ci sono gli sponsor. Uno in particolare è molto presente: betsson, o meglio betsson.sport. Uno sponsor che compare da diverse parti.

La rete di canali collegati a Fabrizio Corona

Come abbiamo documentato su Fanpage.it, l’elenco di link conservati nella biografia di Fabrizio Corona sulla sua pagina Instagram è cambiato molto nel tempo. Al momento rimanda a cinque link:

Il canale YouTube di Falsissimo

Lo store con i gadget che ricalcano i meme come “Trattative non ne facciamo”

Atena Factory , la società che offre consulenze in ambito comunicazione

, la società che offre consulenze in ambito comunicazione Il canale Telegram ufficiale

Corona AI

Dell’intelligenza artificiale lanciata da Corona abbiamo già parlato. In ogni caso più che di intelligenza artificiale, forse è meglio parlare di piattaforma di trading. Ma la parte interessante ora è il canale Telegram: è un canale da circa 200.000 iscritti. Qui gli utenti non trovano contenuti sulle storie raccontate su Falsissimo. Certo, c’è qualche contenuto in anteprima o comunque dedicato, ma la maggior parte del flusso di informazioni riguarda le scommesse calcistiche.

Ora. Da quello che possiamo vedere esiste una partnership molto solida con betsson, società di gioco online con sede in Svezia. La società è ben nota ai tifosi di calcio, visto che il suo nome si può leggere anche sulle maglie ufficiali dell’Inter. Il portale di betsson è il punto di approdo dei link inviati da Fabrizio Corona. Ed è anche il logo che compare all’interno dei suoi video. Con un particolare.

Il trucco del portale di intrattenimento

Nel video lo sponsor che compare non è direttamente betsson, ma betsson.sport. Parliamo di un portale che fondamentalmente dovrebbe occuparsi di infotainment. Non è che ci sia molto. Dal sito si accede giusto a una pagina Instagram da circa 40.000 follower piena di testimonial. Con buona probabilità la scelta che è stata fatta è la stessa che ha portato betsson sulle maglie dell’Inter.

Come ha spiegato la rivista Altreconomia, per aggirare i divieti sulla pubblicità al gioco d’azzardo betsson ha deciso di sponsorizzare l’Inter con betsson.sport. Su questo portale di fatto non si scommette ma nemmeno si fa molto altro. Il nome però resta. Con buona probabilità è lo stesso ragionamento seguito per il canale YouTube di Fabrizio Corona. Una scelta seguita per non imbattersi nei divieti legati al gioco d’azzardo della piattaforma.