Quanto ha guadagnato il proprietario di OnlyFans nell’ultimo anno: la cifra è impressionante

La Fenix International Ltd, società proprietaria di OnlyFans, ha depositato i bilanci dello scorso anno: il proprietario, l’imprenditore Leonid Radvinsky, avrebbe incassato 701 milioni di dollari in un solo anno.

Non è una novità: ormai da qualche anno quando si parla di OnlyFans si tirano in ballo sempre cifre da capogiro. È solo di qualche mese fa l'indiscrezione secondo cui la società proprietaria, la Fenix International Ltd, sarebbe in trattativa con un gruppo di investitori per vendere la piattaforma di contenuti per adulti alla modica cifra di 8 miliardi di dollari.

D'altronde, i bilanci appena depositati alla Companies House, la Camera di Commercio britannica, confermano la crescita inarrestabile della piattaforma e quindi del patrimonio di quello che difatti è in sostanza, almeno secondo Reuters, l’unico azionista della società: Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano che ha comprato buona parte delle quote nel 2018.

Quanto ha guadagnato il proprietario di OnlyFans nel 2024

Secondo i dati diffusi in questi giorni, Leonid Radvinsky ha incassato 522 milioni di sterline, ovvero 701 milioni di dollari, in dividendi solo nello scorso anno. I dividendi sono in sostanza gli utili che vengono consegnati agli azionisti di una società e secondo i bilanci depositati alla Companies House dalla società proprietaria, che infatti ha sede legale nel Regno Unito, OnlyFans ha consegnato 497 milioni di dollari di dividendi a Fenix International nel corso dell'anno e altri 204 milioni di dollari di dividendi tra dicembre e aprile. Ma essendo Radvinsky l'unico proprietario, questi soldi sono di fatto tutti suoi.

I numeri di OnlyFans per l'ultimo anno

Nell'ultimo anno gli utili ante imposte registrati dalla società sono aumentati del 4%, per un totale di 683,6 milioni di dollari incassati nell'anno. Complessivamente la società ha detto di aver guadagnato 7,2 miliardi di dollari dagli abbonati e di averne restituiti 5,8 ai creator, che intanto sono aumentati del 13%, ovvero una platea di 4,6 milioni di persone che creano e pubblicano i loro contenuti sulla piattaforma. Ancora di più è cresciuto il numero degli abbonati, che nel 2024 sono aumentati di quasi un quarto: 377,5 milioni in tutto il mondo.