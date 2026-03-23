Morto il padrone di OnlyFans Leonid Radvinsky: il miliardario diventato ricco con il porno

Leonid Radvinsky, nato nel 1982, era il miliardario che aveva la maggior parte delle quote di OnlyFans. Secondo Forbes la sua fortuna era stimata in 7,8 miliardi di dollari. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa direttamente dall’azienda con un comunicato.

Leonid Radvinsky aveva 43 anni. Origini ucraine, nato a Odessa e poi cresciuto a Chicago. Il suo nome non era molto conosciuto ai mass media, i suoi prodotti sì. Radvinsky nel 2004 aveva lanciato MyFreeCams, un sito dove vedere via webcam le performance esplicite di ragazze. Era l’era delle cam-girl. Facile immaginare come si sono evoluti gli affari di Radvinsky. Il miliardario era proprietario della quota di maggioranza di OnlyFans. Il patrimonio stimato, secondo Forbes, era di 7,8 miliardi di dollari.

Come riporta Bloomberg, Radvinsky è morto a causa di un tumore. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore proprio da OnlyFans con un comunicato: “Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”.

Le ipotesi sui nuovi proprietari di OnlyFans

La scomparsa di Radvinsky rischia di diventare un problema per il futuro dell’azienda. Il miliardario gestiva le quote di OnlyFans con la sua Fenix International Ltd ma era in trattativa con il fondo di investimenti Architect Capital per cedere il 60% delle quote della piattaforma. OnlyFans secondo diverse stime dovrebbe valere circa 5,5 miliardi di dollari.

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Il modello di business è noto, e stabile. OnlyFans è un sito dove i creator pubblicano la maggior parte dei loro contenuti dietro paywall: per vederli bisogna pagare un abbonamento mensile. Non solo, una volta sbloccato l’abbonamento è possibile richiedere contenuti extra, sempre pagando. Sempre secondo Bloomberg, dal 2021 Radvinsky si è preso circa 1,8 miliardi di dollari in dividendi dalla piattaforma.

All’inizio il sito veniva presentato come una casa per contenuti di tutti i generi, dai corsi di cucina alle lezioni di pilates. Ormai si è stabilizzato praticamente solo sui contenuti pornografici. OnlyFans offre ai creator l’infrastruttura per pubblicare video e immagini e in cambio trattiene una commissione del 20% su tutti gli scambi.