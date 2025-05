video suggerito

L'uomo che sta per guadagnare 8 miliardi di dollari da OnlyFans La società proprietaria di OnlyFans, Fenix International, è in trattativa per vendere la piattaforma a un consorzio di investitori guidato dalla Forest Road Company (FRC). Nessuna delle società coinvolte nell'affare ha dato conferma, ma la trattativa potrebbe chiudersi in un paio di settimane.

A cura di Valerio Berra

Dalla pandemia di Covid a oggi OnlyFans è diventata una macchina da soldi. La piattaforma è nata nel 2016 e all’inizio doveva essere solo un servizio per aiutare i creator a monetizzare. I follower sottoscrivevano un abbonamento e in cambio avevano video esclusivi. Nel giro di qualche anno è diventato il nuovo colosso della pornografia.

Nel 2023 il fatturato ha toccato quota 1,3 miliardi di dollari. A maggio di quell’anno i creator registrati erano tre milioni, gli utenti 220 milioni. Non è difficile immaginare che abbia sollevato le attenzione di altri imprenditori.

Oggi l’agenzia stampa Reuters ha rivelato che la società proprietaria di OnlyFans è in trattativa per vendere la piattaforma a un gruppo di investitori. Valore stimato dell'operazione: 8 miliardi di dollari. La società che gestisce OnlyFans si chiama Fenix International Ltd.

Secondo Reuters l’unico azionista della società è Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano che ha comprato buona parte delle quote nel 2018. Non è chiaro invece il nome degli acquirenti. Alla guida del gruppo di imprenditori, spiega sempre Reuters, dovrebbe esserci Forest Road Company ma al momento non si conosce molto di più.

Quali sono i termini dell’accordo per la vendita di OnlyFans

Nessuna delle società coinvolte nell’affare ha dato conferme. In ogni caso la trattativa potrebbe chiudersi anche in un paio di settimane. L’acquisto è delicato, visto che nonostante i dati sui guadagni OnlyFans è una piattaforma che negli ultimi anni è finita più volte sotto l’attenzione dei media.

Le policy del sito non hanno impedito la proliferazione di dinamiche legate allo sfruttamento dei creator, principalmente donne. Non solo. Spesso dietro ai profili più seguiti ci sono intere società che gestiscono ogni aspetto dell’immagine delle modelle e assumono moderatori per spremere le tasche dei clienti. Senza contare tutti i falsi creati con l'intelligenza artificiale.