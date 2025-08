Il test migliore per capire se riconosci le immagini fatte con l’intelligenza artificiale

Microsoft ha sviluppato un test sulle immagini generate con l’intelligenza artificiale. Gli utenti prima si collegano al portale realornotquiz.com e poi provano a capire quali immagini sono state realizzate con l’intelligenza artificiale e quali invece sono reali. Lo abbiamo provato più volte: non siamo mai riusciti a indovinare tutto.

15 fotografie. Per ogni fotografia due scelte: Real o Artificial. Alla fine un punteggio. Microsoft ha pubblicato il suo test per verificare se gli utenti riescono a distinguere le immagini scattate dagli esseri umani e quelle create dall’intelligenza artificiale. È una prova semplice. Ogni volta che cliccate un’immagine Microsoft vi dice subito se avete dato la risposta giusta o quella sbagliata.

Non solo. Alla fine oltre il punteggio totale vi dice anche il percentile delle risposte in cui vi trovate. Il test mostra solo fotografie, anche se con parecchi tipi di soggetti. Ci sono ritratti, foto notturne, paesaggi, soggetti in movimento, scene di guerra, di viaggio o nature morte. Ci sono anche immagini che sembrano uscite dall’archivio stock di una rivista. Il test è stato lanciato ufficialmente nell’agosto del 2024. Negli ultimi giorni è stato ripescato dai media italiani.

Come fare il test di Microsoft sull’intelligenza artificiale

Il test compare su un dominio neutro: realornotquiz.com. Non c’è molto altro, si può giusto fare il test e capire poi il risultato. Al massimo una volta finito potete ripetere il test. Non fatevi ingannare dalle sequenze di risposte. La scelta delle immagini è completamente casuale. Potreste trovarvi davanti anche dieci immagini fatte dall’intelligenza artificiale prima di una vera.

Abbiamo rifatto il test più volte. Lo ammettiamo: è complesso. Non siamo riusciti nemmeno una volta a indovinare tutte le risposte. Alcune immagini create con l’intelligenza artificiale, soprattutto quando si tratta di paesaggi, nature morte oppure oggetti restano difficili da capire. Più semplice invece con i ritratti.

Gli esseri umani si possono ancora riconoscere. Certo, è più difficile di una volta quando chiunque poteva capire che le immagini di Donald Trump arrestato erano un falso. Eppure qualcosa rimane ancora. La pelle è patinata, quasi levigata pixel dopo pixel. I riflessi delle luci negli occhi sono troppo accesi e le espressioni sempre nette, simmetriche, chiare. Raramente mostrano un incertezza, a differenza nostra.